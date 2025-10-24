Partizanova mladost savladala iskustvo: Crno-bijeli na pogon Kostića rutinirali Lučance u praznoj Humskoj

Fudbaleri Partizana savladali su Mladost iz Lučana u praznoj Humskoj.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Partizana savladali su ekipu Mladosti u Humskoj rezultatom 3:0, u okviru 13. kola Superlige Srbije. Utakmica je odigrana bez prisustva navijača, ali to nije omelo domaće na putu ka novoj pobjedi u domaćem prvenstvu.

Izabranici Srđana Blagojevića su odmah uspostavili terensku inicijativu, a prva ozbiljnija šansa je viđena u 8. minutu kada je zaprijetio Demba Sek. Uslijedio je odgovor Lučanaca preko Boranijaševića, što je bila i jedina ozbiljna šansa za goste u prvom poluvremenu.

Na prvi gol smo čekali do 32. minuta kada je pogodio Bogdan Kostić. Poslije kornera se odvažio na šut sa 16 metara i "probio led" u Humskoj. Imali su crno-bijeli još nekoliko šansi u prvom periodu, uputili su 14 udaraca ka golu, ali ja golman Matijašević bio zaslužan što rezultat nije bio ubjedljiviji. Lučanci su u prvih 45 minuta šutnuli samo tri puta, ali su dvije bile izuzetno opasne.

Osim 10-ak minuta naleta izabranika Nenada Lalatovića u drugom poluvremenu, nismo videli previše od Lučanaca. Imali su nekoliko solidnih šansi, izgledali su malo bolje nakon četvorostruke izmjene, ali nisu imali pravu završnicu.

Kostić je u 59. minutu povećao prednost na 2:0, nakon što ga je "na tacni" poslužio Demba Sek koji je sjajnu partiju krunisao golom u završnici na asistenciju iskusnog Bibrasa Natha.

"Tačku na i" stavio je upravo Demba Sek u 84. minutu na asistenciju Natha.