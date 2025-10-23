Trener Partizana Srđan Blagojević najavio je utakmicu protiv Mladosti iz Lučana i posebno govorio o Lalatoviću.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana će u neobičnom terminu, u petak od 17.30, dočekati Maldost iz Lučana u novom kolu Superlige Srbije. Zbog kazne koja je određena crno-bijelima igraće se pred praznim tribinama, što Srđan Blagojević ističe kao veliki hendikep za mladi tim Partizana.

Pored toga, Partizan će imati problema i zbog nekoliko povreda standardnih prvotimaca, jer će meč protiv Mladosti propustiti Mario Jurčević i Jovan Milošević. Zbog svega navedenog, motiva koji ima Nenad Lalatović, ali i kvaliteta Lučanaca, crno-bijelima neće biti lako da upišu pobjedu protiv najiskusnijeg tima u ligi.

"Nova runda ispred nas, novi protivnik. Još jedan od specifično teških zadataka. Na utakmicama Mladosti pada mali broj golova. Pretposljednji su po broju datih golova, a četvrti su na listi po broju primljenih golova iza Zvezde, Partizana i Vojvodine. To njeguju već godinama, jako tvrd protivnik. To je scenario koji nas očekuje sutra. Potrebno nam je strpljenje u izgradnji napada, traženje praznih prostora, kao i spremnost na presinge i gubitak lopte. Prekidi su im izuzetno jako oružje. Sigurno će doći sa ambicijom da odigraju čvrstu i tvrdu utakmicu. U pitanju je najiskusnija ekipa u našoj ligi. Kvaliteta im ne manjka. Ne sumnjam da nas očekuje jako teška utakmica u specifičnim okolnostima, bez naših navijača koji mnogo znače mladoj ekipi. Totalno je drugačija priča kad nema navijača. Prvi put ove sezone bićemo u toj situaciji. Moraćemo jedni druge da poguramo", rekao je Blagojević.

Vidi opis "Lalatović tako stalno, nije zbog Partizana": Srđan Blagojević pred derbi hvalio trenera Mladosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Trener Partizana osvrnuo se na svoju izjavu nakon meča u Bačkoj Topoli, a zbog koje su trojica igrača kažnjeni blagim novčanim kaznama.

"U svakoj svlačionici imate te situacije. Kad pomislite da je sve na okupu, dođe do nekog razvijanja. Tako funkcioniše jedna grupa. Odradili smo analizu utakmice protiv TSC. Trudimo se da budemo bolji, na prethodnoj utakmici nismo bili bolji nego ranije. Obavili smo razgovor o nekim situacijama, psihologijom igrača. Ne bih iznosio detalje, sve ostaje u svlačionici. Ne sumnjam da su igrači dobili jasnu poruku i prihvatili je na pravilan način", rekao je trener crno-bijelih.

Posebno važan dio konfernecije pred meč bio je posvećen mjestu lijevog beka, jer povrijeđeni Mario Jurčević neće moći da igra. Crno-bijeli imaju nekoliko opcija, a čini se da Blagojević još nije odlučio ko će na teren protiv Mladosti.

"Što se tiče Mateje Milovanovića, odradio je posljednja dva treninga i biće u konkurenciji. Imamo problem zbog odsustva Marija Jurčevića. Bio je vrlo značajan u našoj igri. Sad se prilagođavamo da njega nema. Nije isto kada igrači različitih karakteristika igraju na istoj poziciji. To zahtijeva i trud trenera. Nadamo se da će pauza biti što kraća. Imamo Milovanovića, imamo Aranđela Stojkovića, možemo desne bekove da prebacimo na lijevo. Imamo Stefana Petrovića, reprezentativca koji na dvojnu igra za Teleoptik. Imamo i Malika, igrača iz Nigerije. Momak vrijedno radi, sjajan je karakter, izuzetno mlad i željan napredovanja. Zavisi za koje rješenje ćemo se oprijedeliti. Prilagođava se onom što treba. Jovan Milošević je osjetio problem, nije ništa strašno, prijaće mu pauza od sedam dana. Još jednom sam uvjeren da će igrači koji ga budu mijenjali dati svoj doprinos."

Vidi opis "Lalatović tako stalno, nije zbog Partizana": Srđan Blagojević pred derbi hvalio trenera Mladosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Naravno, dolazak Nenada Lalatovića u Humsku uvijek je vijest koja privlači mnogo pažnje. Trener Mladosti iz Lučana već je najavio utakmicu iz svog ugla, a Blagojević je otkrio koliko ga poštuje.

"Izuzetno cijenim kolegu Lalatovića, možda i najiskusnijih od svih trenera u Superligi. Vodio je mnogo klubova, imao je uspjeha. Donosi mnogo specifiične energije. Ne mislim da je specijalno motivisan protiv Partizana, on donosi energiju protiv svakog protinika. Takve ih očekujem i sutra. Očekujem srednji i niski blok, sa povremenim presingom, pa da nas ugroze kroz kontre. Znaju da budu izuzetno neprijatni. Protiv Železničara smo to vidjeli, držali su loptu 70 odsto i primili dva gola iz tranzicije. Sličan plan očekujem sutra, mi moramo da budemo izbalansirani. Treba da donosimo dobre odluke."

Sđan Blagojević smatra da Partizan nema problem sa povredama više nego bilo koji drugi tim, posebno oni koji igraju na najvišem nivou.

"Duži period nismo imali povrede, ali to je proces. Mislim da Partizan procentualno nema mnogo povreda. Svjedoci smo brojnih povreda na vrhunskom nivou, u Premijer ligi Engleske ili Ligi šampiona. Nemoguće je raditi i takmičiti se, zahtijevati od igrača rezultate a da ne bude povreda. Ovo je minimum, nadam se da će biti još manje. Nadam se da povrede neće biti dugotrajne", zaključio je Blagojević.