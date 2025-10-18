Srđan Blagojević je poslije pobjede Partizana protiv TSC-a priznao da je ljut na svoje igrače zbog sebičnosti u samoj završnici utakmice

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je uspio da se izvuče u Bačkoj Topoli i da uzme tri boda. TSC je imao mnogo više šansi, promašivao je zicere, a sjajnim intervencijama je golman Marko Milošević spriječio domaćine da povedu. Karabeljov je sve to kaznio, a trener Srđan Blagojević je poslije meča otkrio i da je ljut na pojedine igrače u svom timu.

"U pravu ste, Marko Milošević nas je spasao u nekoliko situacija i on je igrač utakmice. TSC je pokazao kvalitet, da je fizički jako dobar tim. Nametnuli su se u drugom poluvremenu svojim ritmom koji mi iz nekog razloga nismo uspjeli da ispratimo", rekao je Blagojević za "Arenu sport".

Vidi opis "Ljut sam, igraču Partizana to ne smije da se dogodi": Srđan Blagojević najavio razgovor sa pojedincima poslije pobjede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

U završnici meča, kada se igralo potpuno otvoreno, Partizan je mogao da stavi tačku na meč, ali je bilo određenih sebičnih poteza od strane pojedinaca.

"Moj prvi utisak je da imam određenu dozu ljutnje zbog ovih posljednjih situacija, nekoliko momenata ispoljena sebičnost koja ne priliči igračima Partizana i koja ne bi trebalo da se dešava. Razgovaraćemo o tome", zaključio je Blagojević i rekao da ne zna koliko je ozbiljna povreda Mateje Milovanovića koji je u 65. minutu napustio teren.

"Šta ja više da kažem?"

TSC Partizan 0:1 highlights Izvor: YouTube/Arena sport

Poslije Blagojevića pred kamere Arene stao je i trener domaćeg tima Darije Kalezić, a voditelj je konstatovao da "može da bude zadovoljan igrom, ali ne rezultatom i da je njegov tim više zaslužio."

"Šta više da kažem osim toga, to je stručno znanje, rekli ste baš onako kako mi zaslužujemo. Mislim da utakmica sama govori o sebi. Imali smo dvije-tri mrtve šanse u prvom poluvremenu. Stopostotne, oči u oči sa golmanom. Nismo dali. Primili gol iz prekida, kvalitet Partizana, da se razumijemo. Momci su sistematskom i taktički dobrom igrom, stiskali Partizan, uvalili ga u 16 metara, kreirali šanse. Zakazali smo tu. Rezultat je odlika i razlika kvaliteta između dvije ekipe", rekao je Kalezić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)