Oko 15 časova na račun FK Partizan "legao" je novac koji mu je bio potreban da ne bude izbačen iz UEFA takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Vlada Republike Srbije donijela je na današnjoj sednici odluku da se FK Partizan uplati suma od 2.500.000 evra, prenosi "Telegraf". U pitanju je novac koji je obezbijeđen uz asistenciju Fudbalskog saveza Srbije (FSS), a kojim će se riješiti gorući problem u Humskoj.

Partizanu je prijetilo izbacivanje iz UEFA takmičenja i morao je da nabavi ovaj novac kako bi "prošao" septembarski monitoring. Tokom provjere, nije dozvoljeno da bude bilo kakvog dugovanja prema fudbalerima i trenerima, što nije bio slučaj s crno-bijelima.

Vidi opis Partizan dobio 2,5 miliona evra od Vlade Srbije: Poslije molbe Vučiću "prošli" UEFA monitoring Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Milan Rašić/MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Zbog toga je predsjednik kluba Rasim Ljajić u ponedjeljak pisao i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zamolio ga da pomogne crno-bijelima u ovim teškim trenucima. Očigledno, nakon toga je stigla i pomoć koja će omogućiti Partizanu da opet "preživi" ključni monitoring UEFA.

Novac je inače isplaćen nešto poslije 15 časova preko računa Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kome je prethodno Vlada Srbije uplatila sumu koja je bila neophodna. Na ovaj način, Partizan je miran do januara, kada će doći do nove revizije dugovanja.

Podsjetimo, Partizanu je prvo neophodno bilo 6,5 miliona, ali je uspio da "skine" dio tog novca.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:01 Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu? Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)