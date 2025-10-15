logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan dobio 2,5 miliona evra od Vlade Srbije: Poslije molbe Vučiću "prošli" UEFA monitoring

Partizan dobio 2,5 miliona evra od Vlade Srbije: Poslije molbe Vučiću "prošli" UEFA monitoring

Autor Milutin Vujičić
0

Oko 15 časova na račun FK Partizan "legao" je novac koji mu je bio potreban da ne bude izbačen iz UEFA takmičenja.

vlada srbije uplatila novac fk partizan Izvor: MN PRESS

Vlada Republike Srbije donijela je na današnjoj sednici odluku da se FK Partizan uplati suma od 2.500.000 evra, prenosi "Telegraf". U pitanju je novac koji je obezbijeđen uz asistenciju Fudbalskog saveza Srbije (FSS), a kojim će se riješiti gorući problem u Humskoj.

Partizanu je prijetilo izbacivanje iz UEFA takmičenja i morao je da nabavi ovaj novac kako bi "prošao" septembarski monitoring. Tokom provjere, nije dozvoljeno da bude bilo kakvog dugovanja prema fudbalerima i trenerima, što nije bio slučaj s crno-bijelima.

Zbog toga je predsjednik kluba Rasim Ljajić u ponedjeljak pisao i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zamolio ga da pomogne crno-bijelima u ovim teškim trenucima. Očigledno, nakon toga je stigla i pomoć koja će omogućiti Partizanu da opet "preživi" ključni monitoring UEFA.

Novac je inače isplaćen nešto poslije 15 časova preko računa Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kome je prethodno Vlada Srbije uplatila sumu koja je bila neophodna. Na ovaj način, Partizan je miran do januara, kada će doći do nove revizije dugovanja.

Podsjetimo, Partizanu je prvo neophodno bilo 6,5 miliona, ali je uspio da "skine" dio tog novca.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:01
Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu?
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić FK Partizan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC