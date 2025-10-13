Rasim Ljajić tražio 2.500.000 evra od Aleksandra Vučića: U ime Partizana potpisao je pismo

Partizanu je neophodan novac za UEFA monitoring, a država bi mogla opet da pomogne crno-belima.

Fudbalski klub Partizan nalazi se u velikim finansijskim problemima i potreban mu je novac kako bi "prošao" na UEFA monitoringu. Prije nekoliko mjeseci nije izborena grupna faza u Evropi, što bi donijelo potreban prihod, a čelnici kluba su odlučili da nikoga ne prodaju. Crno-bijeli su novac potraživali od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić uputio je pismo sa molbom Kabinetu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa predstojećim UEFA monitoringom, čiji je rok 15. oktobar 2025. Crno-bijeli su uspješno prošli monitoring u martu i julu, takođe uz pomoć države od 1,5 miliona evra. Sada je potrebno da uplate 2,5 miliona, u suprotnom postoji mogućnost da ostanu bez licence za takmičenje u Evropi.

Pismo FK Partizan prenosimo u cijelosti:

"Poštovani gospodine predsjedniče,

Obraćam Vam se u ime Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan povodom aktuelnog tromjesečnog UEFA monitoringa i naslijeđenih obaveza koje je uslovilo izricanje uslova za izdavanje licence i nesmetano takmičenje.

Novi Upravni odbor FK Partizan zatekao je dug od oko 57 miliona evra. Ukupna dugovanja su na današnji dan smanjena na 42.412.545 evra, zahvaljujući prodaji igrača i sprovođenju seta sistemskih mjera finansijske i organizacione konsolidacije. Ipak, usljed kontinuiranog rasta operativnih troškova i nemogućnosti povećanja prihoda, finansijski teret ostaje izuzetno visok i iznosi oko 415.000 evra mjesečno, što predstavlja ne smanjenje za 32,1%, u odnosu na prošlu sezonu, ali i dalje čini više od 35% planiranih godišnjih prihoda. U strukturi troškova dominiraju obaveze u bruto iznosu, koje su u velikoj mjeri naslijeđene i odnose se na dugovanja prema državi.

Imajući u vidu kontinuitet, naslijeđeni problemi iz prošlosti i naše objektivno nastojanje da obezbijedimo stabilno funkcionisanje, u oktobru smo otpočeli novi ciklus razgovora sa predstavnicima državnih institucija i nadležnih organa, kako bi se, u skladu sa zakonom, naša obaveza prema državi reprogramirala i stavila pod kontrolu. U tom kontekstu, molimo za podršku države u vidu garancije ili potvrde o razumijevanju trenutne situacije kluba, koja bi bila dostavljena UEFA monitoring tijelu do 13. oktobra 2025. godine, čime bi se omogućilo dobijanje neophodne licence za dalje takmičenje i izbjegle potencijalne sankcije.

Inicijativa koju Vam dostavljamo ne podrazumijeva novčanu podršku Vaše institucije, već isključivo razumijevanje, podršku u komunikaciji i potvrdu našeg nastojanja da se sve obaveze prema državi izmire u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima kluba.

Kao klub sa najviše državnih sportista i dugom tradicijom javnog rada, Partizan će i ubuduće biti transparentan i odgovoran izvršilac obaveza. Porodica Partizana očekuje razumijevanje i podršku države za nastavak sportskih uspjeha i rješavanje naslijeđenih problema", navodi se u pismu koje je potpisao Rasim ljajić, u ime fudbalskog kluba Partizan.