"Mogli smo da prodamo nekog fudbalera": Partizanu fali ogroman novac, vrijeme ističe

Prvi čovjek crno-bijelih Rasim Ljajić otkrio gorući problem u Humskoj.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić otkrio je da im fali oko 2.500.000 evra kako bi prošli oktobarski monitoring UEFA. Ne krije prvi čovjek kluba iz Humske da su za pomoć zamolili državni vrh. Kako bi dobili licencu da se takmiče na međunarodnoj sceni, moraće da riješe gorući probem, a Ljajić je objelodanio trenutnu situaciju.

Crno-bijeli su uspjeli znatno da smanje potraživanja, ali i dalje im ostaje velika suma koju treba riješiti.

"Smanjili smo potraživanja sa početnih 3.500.000 na oko 2.500.000 evra. Dio obaveza smo izmirili, ali potrebno nam je još oko 2.500.000 da bismo regulisali sve obaveze uoči ovog monitoringa“, rekao je za Mozzart Sport Rasim Ljajić, predsjednik Partizana.

Govorio je i o ukupnom dugu kluba i kaže da se polako sve vraća u normalu. Igrači redovno dobijaju plate, redovno izmiruju obaveze prema državi, ali trebaće im još pomoći.

"Razgovarali smo sa mnogim povjeriocima, kao i sa privrednicima, u cilju pomoći, a uputili smo i pismo predsjedniku Aleksandru Vučiću, kako bismo ga obavijestili o svemu što je dosad urađeno na planu finansijske konsolidacije. Dug je smanjen sa 57.000.000 evra na 44.000.000. Napravljene su značajne uštede i poslije dužeg vremena Partizan isplaćuje plate fudbalerima i zarade zaposlenima u bruto iznosu, što automatski znači da prema državi izmiruje obaveze. Sve su to razlozi koji su nas naveli da se još jednom obratimo za pomoć, kao što jesmo i ranije. Zato na tom planu očekujemo podršku", rekao je Ljajić.

Svjestan je da ovakav sistem nije lako održiv i plan je da se sve uskoro stabilizuje. "Ne mislimo stalno da živimo od pomoći države. Niti je to opcija, niti je održivo. Plan Partizana je da stvori održiv sistem koji će funkcionisati, ali dok se to ne desi potrebno nam je vrijeme, koga nema, ali i razumijevanja, za koje se nadamo da ga ima. Ovo je samo jedna, ujedno najveća, prepreka koja nam stoji na putu oporavka."

Jedna od opcija je bila da prodaju nekog od fudbalera iz aktuelnog sastava, ali nisu željeli da narušavaju sjajnu atmosferu koja vlada u svlačionici, ali i na tribinama.

"Mogli smo da smo prodamo nekog fudbalera, međutim, bila bi velika šteta da tim, kad je već talentovan, ne ostane na okupu. Zato smo riješili da dodatno stegnemo kaiš, kako bismo sačuvali ekipu, čija vrijednost je zimus bila oko 17.000.000 evra, a sad je ne samo udvostručena, nego ide ka sumi od oko 40.000.000 evra. Vjerujemo da će vrijednost kadra dodatno porasti do juna i da ćemo tad sjesti na zelenu granu, konačno. Dok se to ne desi, potrebna nam je pomoć", istakao je prvi čovjek crno-bijelih.