Žestoke kazne za Zvezdu i Partizan: "Kad ne vrijedi novčano, mora ovako"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Burna reakcija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) poslije dešavanja na mečevima Crvene zvezde i Partizana.

fss kaznio zvezdu i partizan Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija FSS donijela je odluku da kazni Crvenu zvezdu i Partizan zbog ponašanja njihovih navijača. U pitanju su situacije sa utakmica 10. kola Superlige Crvena zvezda - Radnički 1923 i iz 11. kolu u derbiju između Partizana i Vojvodine.

"Zbog prekomjerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja u teren za igru, ugrožavanja bezbjednosti igrača, trenera, sudija, djece koja skupljaju lopte i višeminutnih prekida, Crvena zvezda i Partizan će dvije naredne utakmice na domaćem terenu igrati bez prisustva publike", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije uz poruku da je takva odluka donijeta jer novčane kazne nisu dale efekta.

"Disciplinski organ naše kuće fudbala podsjeća još jednom da neće i ne smije biti bilo kakve tolerancije ovakvih pojava, pogotovo kada je riječ o korišćenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbjednost i zdravlje, igrača, sudija, članova stručnih štabova i svih ostalih aktera utakmice", dodaje se.

"Izricanje dosadašnjih visokih novčanih kazni, očigledno nije postiglo očekivani efekat i svrhu kažnjavanja, pa Disciplinskoj i etičkoj komisiji FSS ne preostaje ništa drugo nego da na ove i eventualno nove pojave sličnih incidenata, izrekne oštrije kazne u vidu odigravanja većeg broja utakmica bez prisustva publike. Nadamo se da će ova opasna praksa ubacivanja topovskih udara i pirotehnike na teren prestati i da neće biti potrebe za primjenom još drastičnijih mjera", poručio je predsjednik Disciplinske i etičke komisije FSS Ivan Nikolić.

Koje utakmice će se igrati bez navijača?

Crvena zvezda će bez navijača biti na utakmicama protiv IMT-a (18. oktobar) i Radnika (2. novembar), a publika će se na "Rajko Mitić" vratiti tek 7. decembra protiv Vojvodine.

Što se tiče Partizana, prazan stadion čeka Mladost (25. oktobar) i Novi Pazar (8. novembar), a publika se vraća 22. januara protiv Železničara iz Pančeva.

Tagovi

Fudbalski savez Srbije FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal

