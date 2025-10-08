Preminuo legendarni operativac Crvene zvezde: Ostaće upamćen kao tihi heroj iza kulisa

Preminuo je legendarni operativac Crvene zvezde Miloš Miša Marinković.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prenijela tužne vijesti, preminuo je čuveni operativac crveno-bijelih Miloš Marinković. Bio je uz klub od osnivanja, a dvije decenije je obavljao najodgovornije funkcije u klubu. Bio je sekretar stručnog štaba, a godinama je arhivirao i bilježio istoriju kluba. Saopštenje FK Crvena zvezda prenosimo u cijelosti.

"Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obavještava javnost da nas je u 89. godini života napustio jedan od najznačajnijih operativaca u istoriji našeg kluba Miloš Miša Marinković, čovjek čije ime zauzima posebno mjesto među legendama. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Marinković.

Rođen 18. marta 1936. godine, Miloš Marinković je od najranijih dana bio dio crveno-bijele porodice. Bio je svjedok prvog ligaškog derbija između Crvene zvezde i Partizana, odigranog 5. januara 1947. godine događaja koji je označio početak velikog sportskog rivalstva i epohe koja traje do danas.

U Crvenoj zvezdi je proveo više od dvije decenije na najodgovornijim funkcijama. Najduže je obavljao dužnost sekretara stručnog štaba, prateći klub na čak 684 zvanične utakmice, među kojima je i ona najvažnija finale Kupa evropskih šampiona u Bariju 1991. godine, kada je Crvena zvezda pokorila Evropu.

Poznat po izuzetnoj pedantnosti, Miša Marinković je od prvog vječitog derbija 1947. godine pa sve do utakmice između Crvene zvezde i Zenita 2004. godine brižljivo zapisivao svaki sastav i svakog strijelca, stvarajući neprocjenjivu arhivu koja predstavlja svjedočanstvo njegove predanosti i ljubavi prema Crvenoj zvezdi.

Bio je i jedan od ključnih učesnika u operaciji prenošenja stadiona iz državnog u vlasništvo Crvene zvezde, čime je dao ogroman doprinos očuvanju i jačanju temelja našeg kluba. Po penzionisanju Vladimira Cvetkovića, Marinković je obavljao dužnost generalnog sekretara kluba, a zatim i prvog čovjeka Sportskog društva Crvena zvezda, nastavljajući da služi svom voljenom klubu sa istim žarom, odgovornošću i ljubavlju.

Karijeru je gradio i u Fudbalskom savezu Jugoslavije, a na našim prostorima ostaće upamćen kao rodonačelnik sportskog marketinga, vizionar koji je među prvima prepoznao značaj profesionalne organizacije i odnosa sa navijačima u sportu. Miloš Miša Marinković ostaće upamćen kao tihi heroj iza kulisa, čovjek koji je živio za Crvenu zvezdu i koji je znanjem, posvećenošću i karakterom utkao neizbrisiv trag u istoriju našeg kluba. FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Marinković", navodi se u saopštenju kluba.

(MONDO)