TSC mašio zicere, Partizan se izvukao i pobijedio

Partizan je pobedio TSC u meču prepunom šansi, a domaćin će definitivno imati za čim da žali zbog broja propuštenih šansi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobedio TSC i to je ono po čemu će crno-beli da pamte ovaj meč. Domaći tim je imao nekoliko zicera, posebno u prvom poluvremenu i zahvaljujući sjajnom golmanu Miloševiću nisu primili gol. Kako to obično biva, kazna za promašaje kad-tad stigne.

Ta kazna stigla je u 42. minutu kada se Karabeljov sjajno snašao i zatresao mrežu. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na meču, a pravo je čudo kako ih nije bilo više s obzirom na sva dešavanja u nastavku meča.

Ono što brine Blagojevića je povreda mladog Milovanovića koji je morao da napusti meč u 65. minutu. Napadi su se nizali na obje strane, bilo je prilika. Petrović i Prestiž su imali sjajne prilike za TSC, nisu ih iskoristili. Onda je Bogdan Kostić u nadoknadi meča bio sebičan, nije htio da doda do Andreja Kostića koji je bio na drugoj strani.