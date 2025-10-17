logo
Oglasio se Aldo Kalulu poslije otkaza u Partizanu: Francuz poslao snažnu poruku Grobarima

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Aldo Kalulu oprostio se od navijača Partizana na društvenim mrežama.

Aldo Kalulu oprostio se od navijača Partizana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbalski klub Partizan raskinuo je saradnju sa jednim od najplaćenijih igrača svog kluba Aldom Kaluluom. Zbog problema sa disciplinom, klub iz Humske morao je da preduzme krajnje mjere, a nakon što mu je otkaz uručen, Kalulu se oglasio na društvenim mrežama.

"Hvala vam, 'grobari'… Zaslužujete svu sreću ovog svijeta… Pričaću o vama gdje god da idem.Samo jedan Partizan", napisao je Kalulu na instagramu.

Fama oko Kalulua i Partizana traje nešto više od mjesec dana, klub nije znao gdje je najplaćeniji igrač crno-bijelih, pa je odluka "crno-bijelih" bila jasna.

"FK Partizan je raskinuo ugovor sa fudbalerom Aldom Kaluluom. Odluka je donijeta zbog neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima. Klub uvijek insistira na disciplini, profesionalizmu i poštovanju obaveza, te će i ubuduće sve odluke donositi u skladu sa tim principima", navodi se u saopštenju FK Partizan.

Kako je klub reagovao dok nije znao gdje je Kalulu?

Nedavno je Predrag Mijatović govorio o odnosu igrača sa klubom i tom prilikom istakao je: "Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Inako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija."

"A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Predrag Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.

Francuz je u Partizan stigao 2022. i od tada je odigrao 88 utakmica, postigao je devet golova i upisao 11 asistencija.

Tagovi

Aldo Kalulu FK Partizan Grobari

