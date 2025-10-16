Partizan zvanično raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom

Partizan je raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom, saopšteno je iz kluba.

Gotova je saga sa Aldom Kaluluom i Partizanom, klub je sada zvanično saopštio da je raskinuo ugovor sa krilnim fudbalerom koji je imao mnogo problema sa disciplinom u posljednje vrijeme.

Iskusni 29-godišnji krilni napadač je u Partizan došao 2023. godine iz Sošoa i odigrao je 88 mečeva za klub i postigao 9 golova. ipak odjednom je nestao i niko u klubu nije znao gdje se nalazi, a sada je sa njim raskinut ugovor.

"FK Partizan je raskinuo ugovor sa fudbalerom Aldom Kaluluom. Odluka je donijeta zbog neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima. Klub uvijek insistira na disciplini, profesionalizmu i poštovanju obaveza, te će i ubuduće sve odluke donositi u skladu sa tim principima", navodi se u saopštenju FK Partizan.

Šta je bilo sa Kaluluom?

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Ionako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Predrag Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.

Kakvu karijeru ima Aldo Kalulu?

Kalulu dolazi iz sportske porodice. Njegov brat Pjer Kalulu nastupa za Juventus, Gedeon je u Arisu iz Limasola, a najmlađi Džozef Kalulu nastupa za Pau u nižim ligama u Francuskoj. Aldo je ponikao u Lionu, a igrao je za Ren, Sošo, Bazel i Svonsi.

