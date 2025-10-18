"Ne kažem ovo zbog Partizana, već i zbog Zvezde": Blagojević ima molbu za FSS, traži da se promijeni odluka

Srđan Blagojević je poslije pobjede Partizana protiv TSC-a imao molbu za čelnike FSS kada su u pitanju kazne i zatvaranje stadiona. Nada se da će biti usvojeno.

Partizan je osvojio tri boda u Bačkoj Topoli, pobijedio TSC, a po završetku tog meča Srđan Blagojević pričao je o različitim temama. Prvo je priznao da je ljut na pojedine igrače svog tima zbog sebičnosti koju su prikazali, a onda je imao molbu za FSS. Volio bi da se promijeni odluka koja je donesena o kazni.

"Hvala navijačima koji su došli, pomogli su nam na sjajnom stadionu i terenu u Bačkoj Topoli. Iskoristiću priliku, ako mogu da utičem na odluke o kažnjavanju i zatvaranju stadiona svih klubova, ne kažem ovo samo za stadion Partizana, već i Zvezde, Novog Pazara, svih koji su osjetili tu kaznu", počeo je Blagojević izlaganje za "Arenu sport".

Onda je dao prijedlog za koji se nada da bi mogao da bude usvojen u budućnosti.

"Ako može da se to nekad preinači u kaznu u smislu da mogu samo da dođu djeca do 14 godina i žene, to bi mnogo značilo. Prije svega našem fudbalu. Vidjeli ste kada je ovakav ambijent da je sve drugačije. Znam i jasno mi je da klub mora da snosi neke posljedice, ali mislim da bi mnogo produktivnija kazna bila igranje pred djecom i ženskom publikom", zaključio je Blagojević.

Kako su kažnjeni Partizan i Zvezda?

Disciplinska i etička komisija FSS je donijela odluku o kazni za Partizan i Zvezdu zbog ponašanja navijača na mečevima protiv Vojvodine odnosno Radničkog 1923.

"Zbog prekomjerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja u teren za igru, ugrožavanja bezbjednosti igrača, trenera, sudija, djece koja skupljaju lopte i više minutnih prekida, Crvena zvezda i Partizan će dvije naredne utakmice na domaćem terenu igrati bez prisustva publike", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije uz poruku da je takva odluka donesena jer novčane kazne nisu dale efekta. Uz to su podsjetili da ne smije da bude nikakva tolerancija kada je riječ o korišćenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbjednost i zdravlje igrača, sudija, članova stručnih štabova i svih ostalih aktera utakmice.