logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne kažem ovo zbog Partizana, već i zbog Zvezde": Blagojević ima molbu za FSS, traži da se promijeni odluka

"Ne kažem ovo zbog Partizana, već i zbog Zvezde": Blagojević ima molbu za FSS, traži da se promijeni odluka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srđan Blagojević je poslije pobjede Partizana protiv TSC-a imao molbu za čelnike FSS kada su u pitanju kazne i zatvaranje stadiona. Nada se da će biti usvojeno.

Srđan Blagojević o kaznama Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je osvojio tri boda u Bačkoj Topoli, pobijedio TSC, a po završetku tog meča Srđan Blagojević pričao je o različitim temama. Prvo je priznao da je ljut na pojedine igrače svog tima zbog sebičnosti koju su prikazali, a onda je imao molbu za FSS. Volio bi da se promijeni odluka koja je donesena o kazni.

"Hvala navijačima koji su došli, pomogli su nam na sjajnom stadionu i terenu u Bačkoj Topoli. Iskoristiću priliku, ako mogu da utičem na odluke o kažnjavanju i zatvaranju stadiona svih klubova, ne kažem ovo samo za stadion Partizana, već i Zvezde, Novog Pazara, svih koji su osjetili tu kaznu", počeo je Blagojević izlaganje za "Arenu sport".

Onda je dao prijedlog za koji se nada da bi mogao da bude usvojen u budućnosti.

"Ako može da se to nekad preinači u kaznu u smislu da mogu samo da dođu djeca do 14 godina i žene, to bi mnogo značilo. Prije svega našem fudbalu. Vidjeli ste kada je ovakav ambijent da je sve drugačije. Znam i jasno mi je da klub mora da snosi neke posljedice, ali mislim da bi mnogo produktivnija kazna bila igranje pred djecom i ženskom publikom", zaključio je Blagojević.

Kako su kažnjeni Partizan i Zvezda?

Disciplinska i etička komisija FSS je donijela odluku o kazni za Partizan i Zvezdu zbog ponašanja navijača na mečevima protiv Vojvodine odnosno Radničkog 1923.

"Zbog prekomjerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja u teren za igru, ugrožavanja bezbjednosti igrača, trenera, sudija, djece koja skupljaju lopte i više minutnih prekida, Crvena zvezda i Partizan će dvije naredne utakmice na domaćem terenu igrati bez prisustva publike", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije uz poruku da je takva odluka donesena jer novčane kazne nisu dale efekta. Uz to su podsjetili da ne smije da bude nikakva tolerancija kada je riječ o korišćenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbjednost i zdravlje igrača, sudija, članova stručnih štabova i svih ostalih aktera utakmice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Srđan Blagojević FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC