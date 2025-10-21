Partizan već ima prvo zimsko pojačanje: Poslali ga u treću ligu, on postao najbolji igrač

Biće čudo ako se talentovani krilni napadač Matija Ninić ne nađe na zimskim pripremama Partizana nakon impresivne jeseni u Teleoptiku.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan napravio je pravi potez podmlađivanjem igračkog kadra, a nekoliko talentovanih igrača doživjelo je punu afirmaciju tokom mandata Srđana Blagojevića. Danas su na cijeni igrači poput Simića, Roganovića, Dragojevića, Ugrešića i Kostića, a tim putem crno-bijeli će ići i narednih godina, kako bi maksimalno koristili svoju nadaleko cijenjenu školu.

Već u januarskom prelaznom roku Partizan bi mogao da dobije veoma važno pojačanje i to iz svojih redova! Po svemu sudeći, šansu da se nametne Blagojeviću tokom zimskih priprema imaće i Matija Ninić (19), u ovom trenutku najbolji igrač Teleoptika. Partizanov razvojni tim takmiči se u Srpskoj ligi Beograd, trećem rangu takmičenja, a Ninić iz meča u meč pokazuje kvalitet na tom nivou.

Nakon devetog kola u trećem rangu srpskog fudbala Teleoptik zauzima prvo mjesto sa 20 osvojenih bodova. Na drugom mjestu je Radnički iz Obrenovca sa 19 bodova, a ta dva tima odigrala su po osam utakmica. Svi ostali timovi imaju po devet odigranih mečeva i jasno je da će im biti teško da se umiješaju u borbu za titulu. Takođe, jasno je da će svima biti teško da se bore za titulu najboljeg strelca, jer je Ninić već postigao sedam golova u prvenstvu i nalazi se na čelu - ispred klupskog saigrača Lekića i Šoškića koji brani boje Torlaka.

Ninićev povratak u Humsku, gdje bi se borio za mjesto u prvom timu, ne bi bio iznenađenje jer je on već godinama fudbaler Partizana. Prošao je sve mlađe kategorije u klubu, često išao na pozajmicu u Teleoptik i dvije sezone bio veoma važan adut omladinskog tima crno-bijelih. Tokom karijere je za Partizanove omladince nastupio na 42 prvenstvena meča, uz učinak od 13 golova i četiri asistencije.

Kada je riječ o fudbalerima na koje se najozbiljnije računa, u prvom planu je Dimitrije Janković koji je zbog konkurencije u veznom redu "spušten" u Srpsku ligu da bude motor Teleoptika. On već ima osam mečeva za seniorski tim Partizana i ta brojka će u budućnosti biti daleko veća, jer bi već naredne sezone mogao da bude starter.

Priliku da rade sa prvim timom crno-bijelih već su imali defanzivac Stefan Petrović, ali i vezni fudbaler Dušan Makević. Naravno, u finišu prethodne sezone još nekoliko igrača pojavljivalo se na treninzima prvog tima, prije nego što je odlučeno da je za njih najbolje da se razvijaju u Teleoptiku.

Tamo im društvo prave četvorica fudbalera sa ogromnim iskustvom! Partizan je u Srpsku ligu Beograd "poslao" svog dugogodišnjeg golmana Nemanju Stevanovića, zatim nekadašnjeg štopera Vojislava Stankovića, desnog beka Marka Živkovića i na kraju napadača Marka Šćepovića. Od njih četvorice ovih dana uče budući prvotimci crno-bijelih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!