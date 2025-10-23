Otkud Saša Zdjelar na treninzima Partizana? Oglasio se Blagojević, evo kakve su šanse da potpiše

Bivši kapiten Partizana Saša Zdjelar trenira u Zemunelu i trenutno je slobodan agent.

Izvor: MN PRESS

Povremeni srpski reprezentativac Saša Zdjelar trenutno trenira sa fudbalerima Partizana nakon što je raskinuo ugovor s Zenitom, a to je vijest koja je obradovala navijače crno-bijelih. Dobro je poznato da je Zdjelar u Partizanu kao kapiten ostavio dubok trag, pa nije dugo trebalo da počne da se spekuliše o njegovom povratku u Humsku.

"Saša se pridružio nama na treninzima, zamolio je upravu kluba da mu izađe u susret i s obzirom na to da nema klub trenutno trenira sa nama. Uprava kluba i ja, na kraju krajeva, smo mu izašli u susret", rekao je danas trener Srđan Blagojević.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Međutim, da li će do saradnje doći - pitanje je. Dobro je poznato da je Partizan ograničio mjesečne plate na 20 hiljada evra i to je vjerovatno dovoljno atraktivno Zdjelaru koji u inostranstvu može da dobije više:

"Drago nam je da je sa nama, ostavio je trag u Partizanu i njegovo iskustvo makar ovako na treninzima može dobro da dođe našim mladim igračima. Ja ipak ne bih ulazio dalje u neko komentarisanje, šta će biti u budućnosti - vidjećemo", dodao je Blagojević.

Saša Zdjelar (30) je inače za Partizan odigrao 197 utakmica i na njima je zabilježio šest golova i 21 asistenciju.