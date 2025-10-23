logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkud Saša Zdjelar na treninzima Partizana? Oglasio se Blagojević, evo kakve su šanse da potpiše

Otkud Saša Zdjelar na treninzima Partizana? Oglasio se Blagojević, evo kakve su šanse da potpiše

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bivši kapiten Partizana Saša Zdjelar trenira u Zemunelu i trenutno je slobodan agent.

Saša Zdjelar trenira sa Partizanom Izvor: MN PRESS

Povremeni srpski reprezentativac Saša Zdjelar trenutno trenira sa fudbalerima Partizana nakon što je raskinuo ugovor s Zenitom, a to je vijest koja je obradovala navijače crno-bijelih. Dobro je poznato da je Zdjelar u Partizanu kao kapiten ostavio dubok trag, pa nije dugo trebalo da počne da se spekuliše o njegovom povratku u Humsku.

"Saša se pridružio nama na treninzima, zamolio je upravu kluba da mu izađe u susret i s obzirom na to da nema klub trenutno trenira sa nama. Uprava kluba i ja, na kraju krajeva, smo mu izašli u susret", rekao je danas trener Srđan Blagojević.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Međutim, da li će do saradnje doći - pitanje je. Dobro je poznato da je Partizan ograničio mjesečne plate na 20 hiljada evra i to je vjerovatno dovoljno atraktivno Zdjelaru koji u inostranstvu može da dobije više:

"Drago nam je da je sa nama, ostavio je trag u Partizanu i njegovo iskustvo makar ovako na treninzima može dobro da dođe našim mladim igračima. Ja ipak ne bih ulazio dalje u neko komentarisanje, šta će biti u budućnosti - vidjećemo", dodao je Blagojević.

Saša Zdjelar (30) je inače za Partizan odigrao 197 utakmica i na njima je zabilježio šest golova i 21 asistenciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Saša Zdjelar Srđan Blagojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC