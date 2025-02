Dramatičan transfer Saše Zdjelara u redove ruskog velikana: Kada je prošla ponoć, morao da se oglasi i Savez

Saša Zdjelar postao je novi igrač Zenita iz Sankt Peterburga poslije mnogo komplikacija

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Srpski vezista Saša Zdjelar definitivno je postao novi igrač Zenita iz Sankt Peterburga. Pojačao je ruskog velikana potpisavši ugovor do kraja sezone 2025/26, nakon što je Zenit neuspješno pokušao da dovede trojicu igrača tokom januara i februara.

Za Žersona iz Flamenga Zenit je nudio 30 miliona, za Mateuša Pereiru iz Kruzeira nagađalo se o transferu od 20 miliona evra, a Urugvajac Rodrigo Salazar iz Brage nije prešao u Sankt Peterburg jer ga klub nije pustio kada nije dobio tražene finansijske garancije.

U tom trenutku se Zenit okrenuo Zdjelaru iz CSKA Moskve, za koga ruski mediji pišu da na ljeto ne bi dobio produženje ugovora među "armejcima". Prema pisanju "RKB sporta", Zenit je bio spreman da plati do dva miliona evra za reprezentacija Srbije. Ipak, transfer se veoma zakomplikovao i postojala je neizvjesnost da li će uopšte biti izveden.

"Vijest o transferu srpskog fudbalera pojavila se dan prije isteka prelaznog roka i dugo se nije znalo da li je istinita. Nijedna strana nije se oglašavala, a odmah nakon kraja prelaznog roka bilo je jasno da Zdjelar više nije igrač CSKA, što se vidjelo na sajtu Premijer lige Rusije", objavio je tamošnji "Sport ekspres".

Na zvaničnoj veb stranici lige Zdjelar se rastao sa CSKA 19. februara, a do 21. nije bio registrovan kao igrač Zenita. O čemu se radilo? Tu situaciju pokušao je da objasni predsjednik upravnog odbora Zenita Aleksandar Medvedev. "U vezi sa Zdjelarom, dokumenti CSKA i Zenita podneseni su do predviđenog termina. Nadležna komisija je preuzela na sebe provjeru dokumentacije i čekamo zvaničnu potvrdu transfera iz lige", objasnio je on za RIA Novosti prije definitivne potvrde.

Zenit u međuvremenu nije čekao, već je zvanično saopštio da je Zdjelar došao i da se pridružio Strahinji Erakoviću, Ognjenu Mimoviću i Vanji Drkušiću prije nego što je bivši kapiten Partizana bio definitivno registrovan u kancelarijama lige.

Međutim, tu nije bilo sve gotovo

Ruska Premijer liga objavila je da je u elektronskom sistemu kontrole takmičenja taj transfer završen poslije zatvaranja prelaznog roka, dok je Zdjelarov ugovor registrovan u Fudbalskom savezu Rusije. Problem je brzo riješen i neće biti prepreke da rođeni Beograđanin nastavi karijeru u plavom dresu.

Nakon toga je i definitivno objavljeno na sajtu lige da su se Zenit i CSKA dogovorili o transferu 29-godišnjeg fudbalera, koji je svojevremeno bio član generacije zlatnih "orlića", šampiona Mundijalita 2015, a potom je nastupao za Olimpijakos i Partizan. Ponikao je u OFK Beogradu.