Partizan vraća Sašu Zdjelara u Humsku? Već je na treninzima, postoji samo jedan uslov

Nekadašnji kapiten Partizana Saša Zdjelar mogao bi ponovo da obuče crno-bijeli dres.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan više od dva mjeseca nije angažovao pojačanje, a utihnule su i sve glasine o dolascima u Humsku. Više niko ne priča o novom štoperu, ne pominju se iskusni povratnici od kojih su neki u međuvremenu pronašli nove klubove, stavljena je tačka na dolazak Matije Popovića... A onda je u Beograd stigao bivši kapiten Partizana!

Nakon što je raskinuo ugovor sa Zenitom iz Sankt Peterburga, srpski fudbaler Saša Zdjelar priključio se treninzima Partizana i sa crno-bijelima održava formu. Paralelno, nekadašnji reprezentativac Srbije pregovara sa Akronom iz Toljatija, a ukoliko ne dođe do dogovora srpskog fudbalera i ruskog kluba velike su šanse da on u narednim mjesecima nastupa za Partizan!

Prelazni rok u Rusiji završava se za sedam dana, a u Srbiji traje i nakon toga. Zbog toga je jasno kako bi mogao da izgleda razvoj situacije oko Zdjelara. Ponuda koju Saša ima na stolu veoma je unosna, a Partizan će biti opcija tek ukoliko nešto krene po zlu i ne dođe do potpisivanja ugovora. U tom slučaju bi se Zdjelar priključio ekipi Srđana Blagojevića i postao jedan od njenih najiskusnijih igrača.

Podsjećamo, Saša Zdjelar je u prethodnom mandatu nosio i kapitensku traku Partizana, za koji je odigrao čak 197 mečeva. Nekadašnji omladinac i prvotimac OFK Beograda stigao je u Humsku nakon mandata u Olimpijakosu i kratke pozajmice u Majorki, a u Partizanu se potpuno afirmisao kao igrač. Crno-bijeli su ga kupili za 500.000 evra od Grka i za isti novac prodali Rusima, a u najvećoj zemlji na svijetu igrao je za CSKA iz Moskve i pomenuti Zenit.

Zdjelar je u karijeri osvojio šampionsku titulu sa Olimpijakosom, dva Kupa Srbije sa Partizanom i dva Kupa Rusije sa CSKA. Najveći trofej mu je Mundijalito, odnosno Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu, a u seniorskoj selekciji Srbije nastupio je devet puta.