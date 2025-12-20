logo
"Novinari objavili da sam već otišao, ali nije tako": Nenad Lalatović objasnio da li će ostati u Srbiji

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nenad Lalatović očigledno još uvijek nije donio odluku o nastavku karijere.

Da li Lalatović ostaje u Lučanima Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Nenad Lalatović iznio je utiske nakon ubjedljivog poraza od Crvene zvezde na Marakani od 4:0. Iako se danima najavljuje njegov odlazak u inostranstvo i da mu je ovo posljednji meč na klupi Mladosti iz Lučana, izgleda da odluka nije konačna.

Iako je doživio težak poraz nije očajavao, već ističe da je zadovoljan onim što je postigao u drugom mandatu u Lučanima.

"Čestitam mojim igračima na polusezoni. Ne računam ovu utakmicu, tako da u posljednjih pet utakmica imamo tri pobjede i dva neriješena rezultata. Danas smo u prvom poluvremenu odigrali dobru utakmicu, a u drugom poluvremenu smo primili taj gol, od bakljade se nije vidjelo", rekao je Lalatović za "Arenasport" i dodao:

"Ne mogu ništa da zamjerim svojim igračima. Igrali smo bez četiri standardna igrača. Mislim da smo danas igrali u najjačem sastavu, da bi Zvezdi bilo jako teško", kaže temperamentni stručnjak koji se potom osvrnuo na najave da će otići.

"Zadovoljan sam i prvim i drugom mandatom u klubu. Novinari objavljuju kako ja već odlazim, ali ne... Ja imam ponudu jednu, zvaničnu, ali u utorak 23. će mi odgovoriti da li prihvataju uslove finansijske koje sam ja postavio. Ako to ne prihvate, ostaću ovdje u Srbiji i nastaviti rad u Superligi", rekao je jasno Lalatović.

Tagovi

Nenad Lalatović fudbal treneri

