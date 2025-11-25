"Ništa se ne sekiraj, napraviću ti milione": Lalatović jednom čovjeku stalno ponavlja istu rečenicu

Trener Nenad Lalatović obećava da će Mladosti iz Lučana napraviti milione.

Izvor: MN PRESS

Nakon kratkog boravka u Podgorici, gdje nije uspio da trgne ekipu Budućnosti, iskusni Nenad Lalatović vratio se u Superligu Srbiju i ponovo sjeo na klupu Mladosti iz Lučana. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde opet radi u elitnom rangu srpskog fudbala, a na klupi Mladosti pored dobrih rezultata ima plan i da napravi milione!

Tako barem tvrdi Lalatović, koji Nešku Milovanoviću - alfi i omegi Mladosti - obećava da će zaraditi mnogo novca od njegovog angažmana. Iako nije otkrivao način na koji će to uraditi, jasno je da Lalatović misli na odlične mlađe kategorije Mladosti iz kojih prvi tim stalno crpi igrače koje kasnije promoviše na tržištu.

"Volim da kažem Nešku: 'Ništa se ne sekiraj, napraviću ti par miliona evra.' Da li ću biti ovdje jedan dan ili još tri godine, uvijek ću govoriti da je Milovanović jedan od najboljih sportskih radnika. Cijeni i poštuje igrače", priča Lalatović za "Arena sport" i dodaje: "Plate su uvijek na vrijeme, premije takođe. Mladost bih preporučio svakom igraču i treneru. Milina je raditi kada sve funkcioniše kako treba. Ovdje je sve na vrijeme i niko ne mora da razmišlja i hrani, smještaju, novcu. Sad smo se pronašli i rezultatski, trebalo nam je vremena da se uigramo jer smo, kao što sam rekao, imali dosta povrijeđenih igrača. Sad ličimo na onaj tim iz mog prvog mandata."

Tokom posljednjih nekoliko nedjelja vidjeli smo da Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina ne mogu da pobjeđuju u kontinuitetu, odnosno da situacija nije kao prethodnih godina kada su dva beogradska tima praktično bez kiksa završavala sezonu. Lalatović smatra da postoji objašnjenje tog fenomena.

"Mislim da je srpski fudbal napredovao. U skoro svim klubovima su sad redovne plate, nema više onoga što se prije dešavalo da neko štrajkuje jer mu nije isplaćen novac. Prvenstvo je svakako interesantnije, sada gube i Zvezda i Partizan", ističe Lalatović.

Ekipa Mladosti iz Lučana ima dvije pobjede u nizu, a trenutno se nalazi na 10. poziciji u Superligi Srbije. Tim Nenada Lalatovića mogao bi da napreduje i domogne se plej-of zone ukoliko savlada Radnički iz Kragujevca, u utakmici koja je prekinuta zbog smrti Mladena Žižovića.