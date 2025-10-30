logo
Nenad Lalatović ispao iz Kupa Srbije: Izbacila ga ekipa koja nije dobila nijednu platu ove sezone!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusna ekipa Mladosti iz Lučana šokirana na gostovanju u Surdulici, gdje su igrali protiv Dubočice iz Leskovca.

Nenad Lalatović ispao iz Kupa Srbije Izvor: MN PRESS

Kup Srbije nikada nije bio ovoliko zanimljiv - odigran je i šesti meč u kojem su se sastali timovi iz Superlige i Prve lige Srbije i u svakom od tih šest mečeva pobijedio je tim koji dolazi iz nižeg ranga takmičenja. Serija je nastavljena u Surdulici, gdje je Dubočica iz Leskovca savladala Mladost iz Lučana nakon boljeg izvođenja penala, poslije 1:1 tokom 90 minuta.

Leskovčane je do prednosti doveo Džejkob Abusa spektakularnim udarcem sa distance u osmom minutu meča, a već minut kasnije prednost je mogla da bude duplirana jer je sličan udarac Filipa Halabrina završio iza gola - nakon što je zakačio prečku. Veliku šansu za pobedu Dubočice propustio je iskusni Luka Milunović u samom finišu, pa smo ipak gledali penale koje je za Mladost izborio Ognjen Alempijević golom u 65. minutu meča.

Kada je počela penal serija, oba tima su bila neprecizna u prvom pokušaju, a zatim je ekipa iz Leskovca pogodila četiri uzastopna penala. Mladost je promašila i u drugoj seriji, pa golovi u trećoj i četvrtoj nisu bili dovoljni za prolaz u narednu fazu Kupa Srbije.

To znači da se takmičenje završava za Lučance, ali i za trenera Nenada Lalatovića koji je prije nešto više od pet godina sa Vojvodinom osvojio trofej u ovom takmičenju. Ekipu Mladosti dodatno bi moglo da zaboli i to što su ispali od ekipe koja nije dobila platu nijednom u tekućoj sezoni, a koja je i na ovom meču prvih 30 sekundi provela na travi - u znak protesta zbog finansijske situacije u klubu.

Plasman u narednu rundu Kupa Srbije obezbijedila je i ekipa Vršca, koja je savladala Tekstilac iz Odžaka nakon boljeg izvođenja penala. Poslije 0:0 tokom 90 minuta, Vrščani su četiri puta bili precizni u prve četiri serije, dok je Tekstilac iz pet pokušaja tri puta pogodio mrežu rivala i tako ispao iz takmičenja.

Tagovi

Nenad Lalatović Kup Srbije FK Mladost Lučani treneri

