"Skakali su, vrištali, moj igrač je pao": Nenad Lalatović opet u centru pažnje srpskog fudbala

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović reagovao na obraćanje trenera Železničara iz Pančeva Radomira Kokovića nakon meča 12. kola Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Mladosti iz Lučana savladli su Železničar iz Pančeva (2:1) u nedjelju uveče, u okviru 12. kola Superlige Srbije. Lučanci su do prednosti stigli autogolom Đuričića, a prednost je duplirao Bojić, da bi Pančevci preko Jovanovića smanjili zaostatak i izvršili pritisak. Imali su više od 15 minuta da postignu gol, ali u tome nisu uspjeli, pa je Mladost osvojila nova tri boda. Nakon meča su se zbog načina na koji je meč priveden kraju peckali treneri dvije ekipe - Nenad Lalatović sa jedne i Radomir Koković sa druge strane.

Kokoviću je zasmetao način na koji je Mladosti stigla do pobjede, a Lalatoviću je način na koji je klupa Pančevaca reagovala dok je trajala utakmica. Obojica su o tome pričali na konferenciji za medije, s tim što je Lalatović bio nešto opširniji u svom izlaganju!

Šta je Lalatović rekao o Kokoviću?

"Posljednjih 15 minuta Železničar je bio bolji, ali ono što ne mogu da prećutim jeste ponašanje njihove klupe. Moj igrač je pao, sudija je tu da sudi i da ga eventualno sankcioniše. Međutim, pet ljudi sa klupe Železničara ušlo je u verbalni sukob s njim, vrištali su, skakali... To je neprimjereno. Nisam rekao ništa ni jednom njihovom igraču, gledam svoj tim. Ne može njihova klupa da skače na moje igrače. Moram da ih zaštitim", rekao je Lalatović nakon utakmice Mladosti i Železničara.

Nenad Lalatović se nije tu zaustavio, nastavio je da priča o optužbama da njegov tim "na iskustvo" troši vrijeme u finišu utakmice, kako bi stigao do cilja, odnosno pozitivnog rezultat. Po njegovim riječima, od fudbalera Mladosti nije tražio da na taj način steknu prednost u odnosu na rivala.

"Nikada ne tražim od igrača da glume povrede. Padaju kada ih nešto zaista zaboli. Vodio sam Zvezdu, Vojvodinu, Čukarički… Znam kako izgleda kad protivnik odugovlači, znam koliko to nervira. I mene je to iritiralo tada. Ali, realno, to je dio igre. Da je lopta stalno bila u igri - vjerovatno bismo igrali drugačije. Ipak, pobjeda nam je bila neophodna, jer da smo izgubili, bili bismo pretposljednji na tabeli."

Šta je Koković govorio o Mladosti?

Trener Železničara iz Pančeva čestitao je na pobjedi Lučancima i istakao da je Mladost više željela trijumf na ovom meču. Ipak, iskoristio je priliku da nakon meča ukaže na ponašanje protivničkih fudbalera, za koje smatra da nije bilo sportsko.

"Moram da istaknem i nesportsko ponašanje pojedinih igrača Mladosti. Od sredine prvog poluvremena bilo je dosta odugovlačenja i ležanja na terenu. Svestan sam da je Mladost iskusna ekipa koja zna kako da se nosi sa pritiskom. Takođe, znam da moj kolega sa klupe ne voli takve stvari, jer njegove ekipe uvijek igraju borbeno, pošteno i sportski do posljednjeg minuta", rekao je Koković.

Nakon 12 odigranih kola ekipa iz Pančeva nalazi se na sedmom, a ekipa iz Lučana na osmom mjestu tabele. Železničar je u dosadašnjem toku sezone osvojio 16 bodova, a Mladost dva manje i jasno je da će se ove ekipe do kraja boriti za mjesto u plej-ofu, odnosno gornjoj polovini tabele.