"Prvi put sam doživio ovakav primitivizam": Lalatović opleo po Pazarcima, poslao oštru poruku gradu i klubu

Nenad Lalatović oštro je kritikovao navijače Novog Pazara.

Izvor: MN PRESS

Novi Pazar ugostio je ekipu Mladosti u svom gradu i tom prilikom na domaćem terenu upisao pobjedu 1:0. Poslije meča trener gostujuće ekipe Nenad Lalatović nije imao lijepe riječi na račun pobjednika, odnosno navijača. Publika u Novom Pazaru već je bila na meti kritika, a sada je i donedavni strateg Budućnosti iz Podgorice morao da iznese mišljenje.

Lalatović je pohvalio rivala i iznio zamjerke svojim igračima: "Najprije da čestitam Pazaru na pobjedi, bio je bolji u prvom poluvremenu, mi smo ušli bojažljivo, nismo izlazili u pritisak, pustili smo domaćina da igra. U drugom poluvremenu sam zamijenio četiri igrača, promijenili smo formaciju, imali smo dubinu, bili opasniji po gol rivala", prenio je Sport klub.

Mladost iz Lučana imala je priliku u nadoknadi vremena da popravi situaciju na terenu i obezbijedi egal, ali nije uspjela jer je Petar Bojić promašio penal. "Eto, uspjeli smo da promašimo taj penal, ostaje žal kad se to dogodi u posljednjem minutu utakmice. Zamjeram mojim igračima na prvom poluvremenu, bili su bez želje, bez volje, nismo se tako dogovorili, u toj formaciji 5-4-1 moramo da budemo agresivniji. U drugom poluvremenu je bila egal utakmica, jako smo dobro izgledali", rekao je Nenad Lalatović.

Nakon što je analizirao meč, Lalatović je bio surovo iskren: "Pazarsku publiku volim, ali ovakav primitivizam sam ovdje doživio prvi put. Da me čovjek pljune u lice, da me pogodi upaljačem u glavu, zato što je sudija svirao penal. I sad sam ja kriv što je bio penal? Njih 30 me pljuju, vrijeđaju, gađaju! Ja to nisam zaslužio ovdje. Ako je iko ikad podržavao pazarsku publiku, to sam bio ja. Ako je ikad iko bio dobar za Pazar, to sam ja."

Novi Pazar - Mladost, gol za vođstvo domaćina Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Na kraju, Lalatović je imao iskrenu poruku za grad i klub - ponovo će igrati bez publike, ako se ovakvo ponašanje nastavi: "Ne zamjeram nikom ništa, to je kod nas tako kako je. Ovdje se igra fudbal za publiku, a ako vaša publika bude ovako nastavila opet ćete igrati bez publike, jer ovakvo ponašanje ne zaslužuje nijedan trener. Dobro, u pitanju je 20-30 ljudi. Meni je sve to čudno, jer nisam do sada to ovdje doživio. Novom Pazaru kao gradu i klubu želim sve najbolje, da sa mojim dragim kolegom ponovo izborite Evropu", bio je jasan Nenad Lalatović.