Nenad Lalatović se opet vratio u srpski fudbal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vraća se Nenad Lalatović u srpski fudbal i opet preuzima Mladost.

nenad lalatovic u mladosti iz lucana Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Srpski trener Nenad Lalatović poslije samo pedesetak dana napustio je Budućnost iz Podgorice. Loši rezultati i napeta atmosfera u Podgorici uticali su na to da se njihova saradnja ekspresno završi, a Lalatović neće ići na godišnji odmor pošto ga već čeka novi ugovor i to u Srbiji.

Kao što se i spekulisalo prethodnih dana, Lalatović je dogovorio saradnju sa Mladosti iz Lučana u kojoj je već radio prije nego što je postao trener Vojvodine, u oktobru prošle godine.

"Razgovarali smo sa više trenera nakon Dodićevog odlaska. Izabrali smo Lalatovića jer je prošle godine, baš u ovom periodu, ostvario sjajne rezultate. Nadam se reprizi uspjeha, možda i boljim ostvarenjima. Preuzeće tim od ponedjeljka. Najprije dolazi da potpiše ugovor, a onda u 18 časova ima sastanak i prvi trening sa igračima. Preskočiće utakmicu sa OFK Beogradom za vikend, koju će predvoditi naši treneri iz stručnog štaba", rekao je Nenad Milovanović za "Meridian sport" i time potvrdio dolazak dobro poznatog lica u Lučane.

Šta čeka Lalatovića u Lučanima?

Nenad Lalatović je u Lučanima radio inače početkom prošle sezone kada je u pet utakmica ostvario četiri pobjede, a potom ga je pozvala Vojvodina koju nije mogao da odbije.

Sada se vraća u Mladost gdje će imati ekipu po svom ukusu - prije svega iskusnu - tako da će mu prijati nova saradnja sa Stamenkovićem, Tumbasevićem, Lekovićem, Andrićem, Bojićem, Ćirkovićem... Sve su to igrači koje dobro poznaje i kakve uglavnom voli da ima u timu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Nenad Lalatović izjava dok mu viču "Lalate, odlazi"
Izvor: Arenasport/printscreen
Izvor: Arenasport/printscreen

(MONDO)

Tagovi

Nenad Lalatović fudbal Superliga Srbije FK Mladost Lučani

