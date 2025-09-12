"Tretiraju nas kao stoku, ovo ima samo u Srbiji": Lalatović ogolio problem srpskog fudbala, Iliev ga podržao

Nenad Lalatović i Ivica Iliev jednoglasni oko ključnog pitanja.

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović i nekadašnji sportski direktor Partizana Ivica Iliev saglasni su u mišljenju da je najveći problem srpskog fudbala struka. Temperamentni stručnjak koji je vodio Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Napredak, Radnički Niš, Radnički Kragujevac i ostale srpske i inostrane klubove traži bolji status za domaće trenere.

Kako funkcioniše srpski fudbal, Lalatović je objasnio na svom primeru. Želio je da se vrati u Mladost iz Lučana ranije, ali to mu je bilo zabranjeno pravilima.

"Meni je nevjerovatno, i to je sramota za srpski fudbal i za sve nas trenere da se mi ne držimo zajedno. Kad sam bio trener Vojvodine, Vojvodina je promijenila pet trenera u toj sezoni, a mi treneri možemo da promijenimo samo dva kluba. Znači ja sam uskraćen da radim. Ako sam došao iz Lučana u Vojvodinu i tamo sam se zadržao pet mjeseci, mene je htjela da vrati Mladost iz Lučana ja nisam mogao da promijenim klub jer to je treća dozvola za rad. Klub ima pravo da promijeni pet trenera. Šta smo mi? Vi nas onda tretirate, izvinjavam se, kao stoku. Tretirate nas kao da ne vrijedimo ništa. Budeš tu mjesec dana, dva, ako ne poslušaš, alko ne staviš ovoga, nešto pogriješiš što se njima nije svidjelo koji loptu nisu šutnuli, oni te smijene. Onda dovode, drugog, trećeg, petog šestog, dajte onda ljudi i da klubovi ne mogu da promijene više od dva trenera, da bi se treneri više cijenili i poštovali", rekao je Lalatović u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana".

Kaže da bi uslovi za dobijanje pro licence morali da budu rigorozniji. "Licenca mora da bude 100.000 evra u Srbiji? Znate zašto? Zato što sada imamo primanja od 7 do 10, ako vjeruješ u sebe. To što si uložio u sebe, isplatićeš za godinu dana. To nije skupo, ako vrijediš i vjeruješ u sebe. Moraš da se oprijedeliš da li ćeš da budeš pomoćni trener ili šef stručnog štaba. Ne može licencu da dobije neko nije radio kao šef stručnog štaba. Moraš da se opredijeliš, da radiš dvije godine, da to bude uslov da dobiješ pro-licencu i onda od vas 30 mi biramo 10 najtalentovanijih. Da bi nam struka bila dobra, da bi nam fudbal išao napred. Treneri moraju da se poštuju, treneri su uplašeni da ne izgube posao i mogu da promijene samo dva kluba".

Nekadašnji as Partizana, a potom funcionier se nadovezao na Lalatovićevu priču. Slažu se u jednom, a to je da je struka najveći problem.

"Struka je najveći problem. Vratiću se u devedesete godine kada sam počeo da igram fudbal. Krenuo sam u Radu, u pionirima mi je bio trener Ilija Zavišić, ogromna legenda jugoslovenskog fudbala, kadetima Nikica Klinčarski. Došao sam u Partizan Branko Rašović, u kadetima je bio Gica Damjanović. Onda je 90-ih, 2000-ih je počelo ludilo gdje su treneri bili vlasnici klubova. Oni su imali trenera na papiru, na klubi, a oni su odlučivali i tad su krenule menadžerske kombinacije, ali zato nam je fudbal otišao dole. Onda su počeli da postaju treneri igrači koji nisu nikada igrali fudbal koji su došli sa DIF-a", rekao je Iliev.

Lalatović je postavio klučno pitanje: Kako utakmice vode oni koji nemaju pro licencu.

"Vode utakmice nemaju pro licencu, ima licencu Pera koji sjedi na klupi, a onda on vodi. Ja se onda okrenem i pitam. Ko je ovaj ovdje? Kako može da vodi utakmicu, pa pokriva ga Pera. To samo može u Srbiji da radi trener koji nema pro licencu", zaključio je trener Mladosti.