Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Španski trener Đoan Penjaroja prvi je kandidat za klupu Partizana.

Đoan Penjaroja prvi je kandidat za klupu Partizana Izvor: EPA-EFE/David Aguilar

Španski stručnjak Đoan Penjaroja trenutno je najbliži klupi Partizana i njegov agent Huanho Bernabe se nalazi u Beogradu, prenosi "Mozzartsport". Još uvijek nije sve gotovo, ostalo je da se utanače detalji i trebalo bi da početkom naredne sedmice sve bude poznato.

Plan je da se nekadašnji trener Barselone "veže" ugovorom do kraja sljedeće sezone, a spominje se cifra od 1.300.000 evra do juna 2027. godine. On je bez posla još od 9. novembra kada je raskinuo saradnju sa Kataloncima i ekspresno bi mogao da se vrati u Evroligu.

Imaće pakleno težak zadatak da prodrma igrače Partizana koji su u petak doživjeli jedan od najtežih poraza u istoriji kada su izgubili od Žalgirisa sa 41 poen razlike. Beogradski tim je trenutno na skoru 6-11 i nalazi se na 17. mjestu na tabeli Evrolige. Ovo je jako demorališići rezultat uz jako lošu atmosferu u ekipi, pa nema sumnje da će Penjaroja dobro razmisliti.

Osim Barselone, Španac je sjedio na klupama Andore, Manrese, Burgosa, Valensije i Baskonije. Ukoliko prihvati ponudu Partizana to će mu biti prvi angažman van prostora Španije.

Sa njim stiže Kameron Pejn?

Navodno je sve dogovoreno sa američkim plejom Kameronom Pejnom koji je već neko vrijeme na listi želja crno-bijelih. Igrao je za mnoge NBA klubove i navodno samo se čeka da stigne novi trener, pa će i njegov potpis biti zvaničan. Pejn je ljetos bio u kampu Indijane, ali nije uspio da se izbori za novu šansu u NBA ligi, pa će po svemu sudeći potražiti sreću u Evropi.

