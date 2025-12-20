Hrvatski komentator o košarkašima Partizana: "Brže trči sudija Vasiliki"

Košarkaši Partizana doživjeli su drugi najteži poraz u istoriji kluba.

Košarkaši Partizana doživeli su jedan od najtežih poraza u istoriji, pošto su izgubili od Žalgirisa u Kaunasu sa 109:68. Izabranici Mirka Ocokoljića su se vukli po terenu, izgledali kao da su se juče okupili, a jedan detalj sa meča govori o tome koliko su bili nezainteresovani za dešavanja na terenu.

Džabari Parker je ponovo bio u fokusu kao najplaćeniji igrač, ali očigledno su se nezadovoljstvo i "tihi bojkot" proširili na cijeli tim. Crno-bijeli su se jedva vraćali u odbranu, u napadu nije ništa funkcionisalo, pa je debakl u Kaunasu bio neminovan. Izgubili su sa 41 poen razlike, što je drugi najubjedljiviji poraz Partizana otkad igraju Evroligu.

Kako su izgledali crno-bijeli na terenu možda najbolje opisuje komentar hrvatskog komentatora na "Sportklubu".

"Brže trči sudinica Vasiliki Caruha nego što trče igrači Partizana", rekao je komentator čija je izjava postala viralna.

Privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić nije štedeo igrače, ali je preuzeo odgovornost za brodolom u Kaunasu.

"Pričali smo i poslije meča sa Virtusom, bilo je slično kao u ovoj utakmici. Pokušao sam njih malo da uključim u razgovor, da ih ubacim u priču, da vidimo šta je i gde je problem. Rekli su da će da odreaguju i da izađu onako kako treba da igra Partizan. Ovo je sramota za klub kakav je Partizan. Bez obzira ko je rival, moramo da imamo najveće moguće zahtjeve. Treba da pričamo hladne glave. Odgovornost je i na meni i način na koji sam pripremio tim. Način na koji su izašli na teren, ovo je nedopustivo", zaključio je Ocokoljić.

