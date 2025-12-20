Partizan je na raskrsnici poslije debakla u Evroligi: Postoje samo dvije opcije, koju će odabrati?

Partizan se nalazi na raskrsnici u novoj sezoni i čelnici kluba na čelu sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem moraju da izaberu jednu od dvije opcije u ovom momentu.

Partizan je dobio šamar u Evroligi pošto je u Kaunasu izgubio od Žalgirisa (109:68). Bio je to drugi najubjedljiviji evropski poraz u istoriji kluba, jedino je teži poraz bio u Moskvi 2013. godine protiv CSKA (88:46). Situacija je prilično jasna, nešto mora da se mijenja i to što prije.

Crno-bijeli nalaze se na raskrsnici već na polovini sezone i čelnici kluba na čelu sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem moraće što prije da donesu odluku o tome kojim putem će da krenu. Djeluje da u ovom momentu postoje samo dvije opcije i da je potrebno da se odabere kurs kojim će nastaviti da plovi ovaj tim Partizana.

Slikovito opisano, ovaj crno-bijeli brod plovi po moru punom bure i neophodno je naći kapetana koji će ga usmjeriti na pravi kurs. Koji je to kurs? To je pitanje na koje odgovor mora da se nađe što prije. Vremena za čekanje više nema.

Šta je prva opcija Partizana?

Prva opcija i ona koja je bliža u ovom trenutku, bar ako je suditi po riječima predsjednika Ostoje Mijailovića i sportskog direktora Žarka Paspalja jeste da se spasi sezona. Odnosno, da pokuša da se spasi šta se spasiti može. Kako? Tako što će što prije da se saopšti ko će zamijeniti Željka Obradovića na klupi crno-bijelih.

Najbliži tome je Đoan Penjaroja i glavni je kandidat, mada se spominje i Andrea Trinkijeri. Ko god od njih dvojice da bude ili možda neko treći ako dođe do nekog velikog iznenađenja, imaće pakleno težak zadatak. Moraće da "probudi" ekipu koja je u potpunom nokdaunu. Vidi se to i po govoru tijela igrača i načinu na koji igraju.

Svako ko je pogledao delove utakmica protiv Virtusa i Žalgirisa mogao je da vidi da ne postoji zalaganje kod većine igrača, prvenstveno u odbrani. Nema "žrtvovanja", pravljenja faulova kako bi se spriječile kontre, dok je napad uglavnom sveden na soliranje. Ko uzme loptu, završava napad. Što je obično slučaj kada je ona u rukama Dvejna Vašingtona ili Sterlinga Brauna koji su prve napadačke opcije u odsustvu povrijeđenog Karlika Džounsa.

Ako se u klubu odluče za ovakvu opciju, biće jasno da ne žele da "bace u vodu" sezonu i da hoće da probaju na sve načine da se dokopaju bar plej-ina u Evroligi. Mnogo toga biće poznatije ako zaista u Humsku dođe NBA pojačanje u vidu Kamerona Pejna.

Šta je druga opcija?

U ovom momentu djeluje da je druga opcija "rez" u ekipi, odnosno završetak saradnje sa nekoliko igrača. Prvenstveno se tu misli na Džabarija Parkera koji ima platu od 2,5 miliona evra po sezoni i koji pruža veoma loše partije. Doduše, istu zaradu ima i Šejk Milton koji se nije nešto mnogo bolje pokazao.

U slučaju odabira ove opcije vjerovatno bi mnogo veću minutažu dobili mlađi igrači poput Mike Murinena i Mitra Bošnjakovića, uz dovođenje još nekih igrača sličnog tipa i pokušaj razigravanja za budućnost i za ono što slijedi. Tu bi se našla i još jedna dilema, odnosno pitanje u vezi sa trenerom.

Da li bi u tom scenariju bilo bolje da Mirko Ocokoljić ostane na klupi do kraja sezone, pa da se onda traži novi trener ili ipak dovesti novog šefa struke i dati mu šansu da se upozna sa igračima i da uspostavi sistem igre za budućnost. Možda je sezona u Evroligi gotova, bar prema riječima Miće Berića, ali je tu i dalje borba za trofeje u ABA ligi i domaćem prvenstvu.

Kako stoji Partizan u Evroligi?

Izvor: MN PRESS

Poslije 17 odigranih utakmica u Evroligi Partizan se nalazi na 17. poziciji sa skorom 6-11 koliko imaju i Efes i Baskonija. Nije još ništa izgubljeno u smislu borbe za plej-in, na 10. mjestu je trenutno Olimpijakos koji ima meč manje (9-7), ali je jasno da Partizan mora da uđe u pobjedničku seriju da bi se uključio u igru.

Sa trenutnim stanjem u timu, nezalaganjem i problemima koji su očigledni to djeluje kao (ne)moguća misija. Zato je neophodno da se što prije donese konačna odluka o tome šta je plan i cilj za tekuću sezonu. Prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović je prije nekoliko dana na konferenciji istakao da "ciljevi ostaju nepromijenjeni za ovu sezonu", ali je to bilo prije dva poraza u duploj evroligaškoj nedelji.

Partizan sada očekuju dueli sa dva tima koja igraju u odličnoj formi u posljednje vrijeme, prvo dočekuju Makabi u Areni (26. decembar u 18h), pa gostuju Valensiji (30. decembar u 20h), a onda idu na dva gostovanja u nizu, prvo u Monako (6. januar u 19.30h), pa u Barselonu (9. januar u 20.30h), pa dočekuju Olimpijakos (14. januar u 20.30h)...

Vrijeme teče, odluke se čekaju. Partizan je na rasksrnici i mora što prije da odabere put kojim će da krene.