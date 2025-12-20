logo
Džabari Parker ušao u klinč sa trenerom Partizana: Haos ispred svlačionice, isplivale nove informacije

Džabari Parker ušao u klinč sa trenerom Partizana: Haos ispred svlačionice, isplivale nove informacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Prema informacijama koje stižu iz Litvanije, došlo je do sukoba između Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera poslije poraza Partizana

Sukob Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera Izvor: MN PRESS

Partizan se obrukao u Kaunasu i ubjedljivo izgubio od Žalgirisa (109:68). Bura se ne stišava poslije debakla crno-bijelih i u glavnoj ulozi je Džabari Parker. Navodno je ušao u sukob sa Mirkom Ocokoljićem ispred svlačionice, poslije utakmice.

To su informacije koje prenosi litvanski "BasketNews" pozivajući se na njihove novinare koji su bili na licu mjesta i navodno vidjeli šta se sve tada dogodilo. Dakle, haos se nastavio i poslije meča.

U tekstu navode da je Parker inicirao svađu tako što je stajao naslonjen na vrata od svlačionice i čekao Ocokoljića. Onda je došlo do rasprave između njih, a Mirko mu nije ostao dužan već je imao spremne odgovore na zamerke američkog košarkaša.

Da li Džabari protestuje?

Pogledajte

00:42
Džabari Parker neće da skoči na loptu
Izvor: Printscreen/Arena sport
Izvor: Printscreen/Arena sport

Tokom meča, krajem druge četvrtine, Parker je odbio sa skoči za "mrtvu loptu" sa rivalom, nije se ni potrudio da stigne do nje. Upravo su za tu situaciju novinari pitali Ocokoljića poslije meča, zanimalo ih je da li je to neka vrsta Džabarijevog protesta.

"Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. U ovom meču nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nisam dovoljno dobro pripremio tim. Svi snosimo dio odgovornosti", poručio je Ocokoljić.

Tagovi

Evroliga KK Partizan Džabari Parker Mirko Ocokoljić

