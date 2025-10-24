"Tužan sam i razočaran": Partizan razbio Mladost, ali Blagojevića nešto drugo muči

Srđan Blagojević analizirao je meč Partizana poslije pobjede od 3:0 u Superligi.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Partizan je na domaćem terenu, ali pred praznim tribinama, pobijedio Mladost 3:0 u 13. kolu Superlige. Crno-bijeli su bili ubjedljivi u novom meču, pa su poslije kritika koje je Srđan Blagojević iznio poslije minimalne pobjede u Bačkoj Topli u prethodnom kolu, u potpunosti promijenili pristup i zaslužili riječi hvale stratega Partizana.

"Svaka utakmica je priča za sebe, ova je bila nova. Ono što sam naglasio je da je nama cilj da budemo bolji svaki put od prethodnog. Prethodnu nedjelju, protiv TSC-a, mi nismo bili bolji od nekih prethodnih mečeva, ali sad sa sigurnošću mogu da kažem da smo bili bolji nego u Bačkoj Topli. S tre strane sam zadovoljan", započeo je Blagojević poslije pobjede.

"Djelovali smo ozbiljno, kontrolisali smo igru u potpunosti, nametnuli smo ideju i dominirali. Imali smo dosta šansi, postigli smo tri gola, a to nije lako protiv Mladosti, to moram da naglasim. Top je tim koji je četvrti po odbrani u ligi, to je za poštovanje. Pritom, uspjeli smo da ne primimo gol, po ko zna koji put po redu."

Mladost koju je vodio Nenad Lalatović je pokazala karakter. "Oni su imali neke svoje prilike, ofanzivno su jako dobri, dobro se ubacuju poslije oduzetih lopti. Uspjeli smo da izdržimo taj napad, ovog puta pohvale mojim igračima. Zadovoljni smo zbog svega, načina, pobjede, igre..."

Partizan je igrao pred praznim tribinama zbog kazni od strane lige, a poslije meča trener Blagojević je apelovao: "Izuzetno mi je zao što nije bilo gledalaca , tužan sam i razočaran - ne volim takve utakmice, to nikome ne donosi dobro. Još jednom bih da apelujem da se klubovi kažnjavaju tako što će makar djeci dozvoliti da dođu na utakmice, to je sasvim drugačija atmosfera, a to bi značilo i toj djeci i nama. Zaista je tužno kad su tribine prazne, naročito kad se odigra ovakva utakmica", zaključio je trener Partizana.