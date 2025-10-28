logo
Poznato kad Partizan i Javor izlaze na teren: Određen novi termin za meč u Ivanjici

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Meč između Partizana i Javora odigraće se u srijedu 5. novembra od 17 sati.

Kad igraju Javor i Partizan u Ivanjici Izvor: MN PRESS

Javor i Partizan odigraće zaostali meč drugog kola Superlige u Ivanjici 5. novembra od 17.00 časova. Meč je prethodno odgođen zbog obaveza crno-bijelih u kvalifikacijama za Ligu Evrope. 

Direktor takmičenja Superlige Srbije Aleksandar Pivić odredio je novi termin, a biće to između regularnih obaveza Partizana i Javora u domaćem takmičenju.

Crno-bijeli će najprije odigrati meč u Kupu Srbije protiv Mačve u utorak od 19.30 sati, potom 1. novembra protiv Čukaričkog od 18 časova u 14. kolu Superlige, pa tek onda protiv Javora u srijedu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Partizan FK Javor Ivanjica fudbal Superliga Srbije

