Meč između Partizana i Javora odigraće se u srijedu 5. novembra od 17 sati.
Javor i Partizan odigraće zaostali meč drugog kola Superlige u Ivanjici 5. novembra od 17.00 časova. Meč je prethodno odgođen zbog obaveza crno-bijelih u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Direktor takmičenja Superlige Srbije Aleksandar Pivić odredio je novi termin, a biće to između regularnih obaveza Partizana i Javora u domaćem takmičenju.
Crno-bijeli će najprije odigrati meč u Kupu Srbije protiv Mačve u utorak od 19.30 sati, potom 1. novembra protiv Čukaričkog od 18 časova u 14. kolu Superlige, pa tek onda protiv Javora u srijedu.
Poznato kad Partizan i Javor izlaze na teren: Određen novi termin za meč u Ivanjici
