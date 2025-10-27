logo
"Ovo nije priča samo o fudbalu": Milka Forcan otkrila nove planove Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Partizan obavijestio je javnost da je postigao saradnju sa britanskim fotografom Samom Gregom

FK Partizan dogovorio saradnju sa renomiranim britanskim fotografom Samom Gregom Izvor: MN PRESS

U saradnji sa renomiranim britanskim fotografom Samom Gregom, poznatim po radu sa nekim od najznačajnijih evropskih klubova i svjetskih modnih brendova, Partizan i "Kapa" predstavljaju novu vizuelnu kampanju koja kroz autentičan umjetnički izraz osvjetljava duboko ukorijenjeni identitet kluba i njegovu neraskidivu vezu sa gradom.

Fotografije su nastale na autentičnim lokacijama širom Beograda – u dvorištima, na ulicama i krovovima, među običnim ljudima i navijačima crno-bijelih i na najbolji način prikazuju ono što Partizan predstavlja: nasljeđe, emociju i pripadnost koja se prenosi kroz generacije.

Beograd i Partizan su neraskidivo povezani - duh grada odražava se kroz crno-bijelu strast prema klubu - izjavila je Milka Forcan, potpredsjednica FK Partizan i dodala: "Saradnja sa vrhunskim fotografom donosi posebnu umjetničku dimenziju, hvatajući emociju i osjećaj pripadnosti koji spajaju navijače i grad. Ovo nije priča samo o fudbalu, već o specifičnoj i prepoznatljivoj subkulturi, o ljudima koji su odrasli uz klub i o onima koji će tek stvarati njegovu budućnost.

Fotograf Sam Greg, poznat po svom dokumentarnom i humanističkom izrazu, spojio je sportske motive i specifičan umjetnički senzibilitet u seriji portreta koji prikazuju Beograd kao grad kontrasta, energije i ponosa grad u kojem navijači žive duh Partizana u svojoj svakodnevici. "Beograd ima sirovu i iskrenu vizuelnu energiju. Želio sam da dočaram tu emociju prema Partizanu kroz svakodnevicu – kroz ljude i grad u kojem klub živi", rekao je Sam Greg.

Saradnja sa "Kapa" na ovoj inicijativi dodatno naglašava važnost autentičnosti i očuvanja identiteta. "Ponosni smo na saradnju sa velikim klubom poput Partizana", istakao je Alesandro Boljone, CEO BasicNet Group (u čijem je vlasništvu Kapa brend) i nastavio: "Veoma dobro razumijemo šta Partizan znači svojim navijačima, kao i duboku povezanost koju imaju sa našim brendom. Naš pristup fudbalu i sportu uvijek je bio drugačiji jer želimo da ispričamo autentične priče koje odražavaju identitet klubova sa kojima sarađujemo."

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

