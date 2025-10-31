"Nemam običaj, ali napravićemo izuzetak": Blagojević se oglasio zbog debakla Partizana

Trener Partizana Srđan Blagojević još jednom komentarisao neuspjeh u Kupu Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od Mačve iz Šapca (2:0) u Kupu Srbije i ranije nego što se očekivalo završili su posao u tom takmičenju. Crno-bijeli se sada fokusiraju samo na Superligu, u kojoj su im na ruku išla dva uzastopna kiksa Crvene zvezde, ali trener Srđan Blagojević ne može da zaboravi na debakl pored obale Save.

U najavi utakmice protiv Čukaričkog, Srđan Blagojević je govorio o neuspjehu koji je njegov tim doživio nekoliko dana ranije. Blagojević je sa svojim saradnicima analizirao taj meč, a zatim se na njega osvrnuo i prilikom konferencije.

"Novo iskušenje ispred nas, ali prije nego što krenemo priču o Čukaričkom napraviću izuzetak jer nemam inače običaj da govorim o prethodnoj utakmici, ali moraćemo da napravimo izuzetak zato što smo protiv Mačve doživeli neuspjeh i ima definitivno uticaj. Odradili smo analizu i bavili smo se psihološkim aspektom, onim što je bilo prije, za vrijeme i poslije utakmice. Sve to utiče na dešavanja u svlačionici. Naš zadatak je da sve to što manje utiče na pripremu utakmice sa Čukaričkim, jer to je potpuno drugo i naš zadatak je da te traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve ne prenosimo na druge utakmice. Čukarički je doživio sličnu sudbinu kao i mi, imaju isti problem kao i mi, imaju jako dobru ekipu, ovog puta više okrenutu ka starijim igračima poput Tomovića, Miletića, Cvetkovića, Stošića, Tošića, Miladinovića, Tedića, Sisea, to je skup sjajnih pojedinaca i sigurno su ekipa koja ima jako veliki kvalitet i jako veliko iskustvo. Moraju da imaju želju da na ovoj utakmici ostvare svoje neke ambicije, tako da nas nesumnjivo očekuje jako teška utakmica. Mi, opet, u isto vrijeme, ne možemo to da poreknemo, ovo što je bilo prije tri dana, ali sa željom da nastavimo sa kvalitetnim rezultatima i kvalitetnim igrama, kao što je to bilo u prethodnom periodu, ulazimo u utakmicu", rekao je Srđan Blagojević.

Trener Partizana istakao je da se njegova ekipa i dalje stvara, a da je neprijatniji dio tog procesa kada u toku sazrijevanja igrača izostane rezultat kakav su navijači očekivalo. Blagojević je i ovu situaciju iskoristio da maksimalno zaštiti svoje mlade fudbalere.

"Prvo moram da napomenem i da podsjetim da smo mi ekipa koja je u povoju, koja se tek formira. Izuzetno mlada ekipa i mnogi momci iz ove ekipe su prvi put u ovakvoj situaciji da im se ovakvo nešto dešava. Prvi put u situaciji da dožive pritisak, da se suoče sa time da preko noći izgube status koji su imali do tada, da odjednom od velikih pohvala preko noći počnu da dobijaju veliki broj kritika. Proces njihovog sazrijevanja i njihovog odrastanja je u toku. Između ostalog, i ovo o čemu smo sada pričali je dio tog nekog procesa, onaj neprijatniji dio. Ali, ko želi da se bavi ovim poslom i ko želi da napreduje u ovom poslu, mora da se adaptira i na takve neke situacije. I da, što je najvažnije, adekvatno reaguju. Ništa konkretno, kada sam spomenuo svlačionicu, ne mislim da se nešto konkretno dešavalo u negativnom nekom smislu, nego jednostavno promena okolnosti, uticaj na psihologiju, reakcija naša na sve to i usmjerenost ka novim dešavanjima", dodao je trener crno-bijelih.