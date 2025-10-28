Blagojević preuzeo Partizanovu blamažu na sebe: "Hajde da prvo prođe ovo veče"

Trener Partizana se oglasio poslije eliminacije iz Kupa Srbije na gostovanju Mačvi u Šapcu.

Trener Partizana Srđan Blagojević potpuno je preuzeo odgovornost za blamažu u Kupu i za eliminaciju u šesnaestini finala protiv Mačve u Šapcu.

"Moja je odgovornost", kratko je rekao Blagojević.

Poslije eliminacije iz Evrope i Kupa, kako vidi dalje sezonu?

"'Hajde prvo da prođe ovo veče, da analiziramo utakmicu, a onda ćemo se da se usredsredimo na ono što predstoji", rekao je on poslije nastavka sušnih godina crno-bijelih u Kupu.

"Neću opravdanja, izvinjavam se navijačima"

Naglasio je da ne želi da traži i iznosi opravdanja.

"Prvo ću čestitati kolegi i Mačvi na pobjedi i na prolasku u sjledeće kolo Kupa. Nema velike filozofije, veliki udarac za nas. Nema opravdanja nikakvog, niti želim da ga tražim. Izvinjavam se navijačima, pogotovo onim koji su došli danas ovdje. Nismo na kraju ni zaslužili, to jest Mačva je zaslužila prolaz zbog iskorišćenih svojih momenata", kazao je on.

"U onome u čemu su najbolji i u čemu smo očekivali da nam prijete dali su nam gol, dočekali su našu grešku, dali su gol iz tranzicije, u čemu su veoma dobri, isto i iz prekida, na šta smo upozoravali. Nismo uspjeli da odbranimo te momente, iz svojih nismo postigli golove. Nemam drugi komentar sem da je ovo veliki neuspjeh i veliki udarac za nas, ali moramo da se nosimo sa time, da se što prije vratimo na neki kolosijek i da ovo prođe što manje osjetno po nas, ako je to moguće", dodao je Blagojević.

