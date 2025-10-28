Partizanove sušne godine traju: Nekada dominirao u Kupu, novom blamažom nastavio crni niz

Fudbaleri Partizana ispali su iz Kupa na gostovanju drugoligašu u Šapcu, u takmičenju u kojem od prošle decenije nije osvojio trofej.

Blamažom protiv Mačve u Šapcu, fudbaleri Partizana završili su sezonu u Kupu Srbije već na prvom stepeniku, u šesnaestini finala. Tako su ostali bez šanse da osvoje trofej masovnijeg takmičenja domaćeg fudbala, u kojem nisu trijumfovali još od 2019. godine i pobjede protiv Zvezde na "Marakani" pod vođstvom Save Miloševića.

Od tada iz sedam pokušaja crno-bijeli nisu i neće uspjeti da osvoje trofej koji je u prošloj deceniji godinama bio "rezervisan" za njih (2016, 2017, 2018, 2019), pa ni da uđu u finale, koje se takođe čak osam godina u nizu podrazumijevalo za klub iz Humske (2015-2022).

Stizao je Partizan na početku tih sušnih godina do finala, ali onda je doživljavao bolne, razočaravajuće poraze, pa i blamaže protiv niželigaša, poput današnjeg protiv Šapce u Mačvu.

Od penala protiv Voše do Šapca

Početkom ljeta 2020. godine, Partizan je u Nišu izgubio u finalu Kupa Srbije od Vojvodine, kada je ispustio pehar na penale, iako se u završnici utakmice vratio iz mrtvih. Tim Nenada Lalatovića imao je u 80. minutu vođstvo 2:0, Filip Stefanović i Strahinja Pavlović su donijeli crno-bijelima produžetke, a onda je na penale bilo 4:2 za Novosađane.

Godinu kasnije, takođe su penali odlučili finale u kojem su se sastali Zvezda i Partizan. Ostala je upamćena ta utakmica zbog sukoba golmana i kapitena Partizana Vladimira Stojkovića i tadašnjeg rezerviste crveno-bijelih Nikole Krstovića pri izvođenju jedanaesteraca.

Narednog proljeća, u maju 2022. godine, Aleksandar Katai je "bljesnuo" u finalu Zvezde i Partizana i sa dva gola donio trofej, odigravši jednu od najboljih individualnih partija u istoriji finala Kupa Srbije. Strijelac za crno-bijele u tom finalu bio je Slobodan Urošević i ispostavilo se da je to posljednje finale Partizana u Kupu sve do danas.

Uslijedile su ranije eliminacije "Parnog valjka" - u jesen 2022. eliminisan je na penale u utakmici protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice u gostima, na kojem jedanesterac nije iskoristio nijedan od igrača crno-bijelih (Rikardo Gomeš, Marko Živković, Urošević i Patrik Andrade).

Godinu poslije toga, Partizan je na penale izbacio Grafičar i Voždovac i stigao do polufinala protiv Zvezde u aprilu 2024, u kojem je ispao autogolom Aleksandra Filipovića i golom Pitera Olajinke na stadionu "Rajko Mitić".

Prošle sezone, Partizan je završio učešće u četvrtfinalu, odigravši jednu od najuzbudljivijih utakmica protiv TSC-a u Humskoj, odlučenom u 10. seriji penala, u kojem Bibras Natho nije iskoristio udarac i tu je bio kraj.

Manje od sedam mjeseci kasnije, okončano je još jedno učešće Partizana u Kupu, u kojem ima sedam osvojenih trofeja, dok je Zvezda prva na "vječnoj listi" sa osam pehara, od čega je pet osvojila u ovoj deceniji.

