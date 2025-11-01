Mateja Kežmana htjela da otme srpska mafija!

Mateja Kežman je u karijeri imao dva susreta sa životnom opasnošću. Jedan poslije derbija u kome je Crvenoj zvezdi dao gol, drugi kada je srpska mafija htjela da ga kidnapuje.

Bio je čudo od igrača Mateja Kežman kada je počeo da rešeta u dresu Partizana, a jedan gol je mogao skupo da plati. Kada je poslije provokacija navijača Crvene zvezde sa tribina postigao gol na "vječitom derbiju" riješio je da to proslavi na vrlo specifičan način.

Simulirao je kao da puca iz mitraljeza po navijačima crveno-bijelih i to mu dugo, dugo nije zaboravljeno. Tih dana je na ulicama Beograda doživio da mu jedan navijač Zvezde sa pištoljem u rukama prijeti.

"To su bile turbulentne godine i svjestan sam ja toga. Nije bilo prijatno sigurno jer se to dešava u sred bijela dana, dečko koji je blijed i koji sigurno nema šta da izgubi kroz prozor kola ti pokazuje pištolj i hoće da ti puca u koljena, u noge. Sigurno nije prijatna scena", rekao je Mateja Kežman Milomiru Mariću u "Golom životu".

Na pitanje zašto se to desilo odgovorio je kratko: "Dao sam gol Crvenoj zvezdi i pucao sam kao iz nekog mitraljeza. Bio sam mlad i isprovociran", a na dodatno odakle mu mitraljez i ko mu ga je dao još kraće: "Sam sam ga zadužio."

"Gestikulacija je bila, ali razumijem bijes i nervozu. To je bila osveta za ono što su oni skandirali cijelu tu utakmicu i cijeli taj period. To su neke stvari koje mladost nosi i izvinio sam se poslije toga i svjestan sam da sam napravio grešku. Nikad poslije toga nije bilo problema."

Srpska mafija htjela da ga otme zbog miliona

Kada je poslije Partizana prešao u PSV bio je nezaustavljiv i na 122 ligaška meča za "filipsovce" dao je 105 golova. Htjeli su ga tada svi evropski velikani, a to je htjela da iskoristi srpska mafija kako bi ga otela.

"Sigurno da je ružno i dosta strašno iskustvo. Reprezentacija je igrala utakmicu u Velsu i poslije toga sam se vratio za Amsterdam. Na samom dolasku na aerodromu me je dočekala policija. Kod stjuardese su me tražili, čuo sam svoje ime. Uvukao se neki strah i jeza kod mene jer nisam znao šta se dešava. Prvo sam pomislio da se nešto dešava van svih zakona i pravila. Stjuardesa je pokazala na mene i zamolili su me da napustim avion.

Izveli su me iz aviona direktno u policijski kombi koji je tu bio parkriran i u kombiju su mi saopštili da su dobili informaciju da se sprema moja otmica i da je to trebalo da se desi tog dana. Na sreću igrom slučaja je neki moj prijatelj prisustvovao tome u jednom restoranu gdje su pričali o tome. Dobio je informaciju, kontaktirao je policiju i policija je došla do saznanja da je ta otmica planirana i da je trebalo da se desi.

Onda su mi rekli da su neka vozila kružila tu, da su oni imali informacije kada idem na trening, kada mi porodica napušta kuću i sve ostalo i onda sam ja u svojoj glavi vratio film da sam viđao neka čudna vozila oko kuće. Cijela ideja je bila da se od PSV-a traži neka odšteta jer je tada pominjan transfer od nekih 10,20 ili 30 miliona. Oni su pronađeni i završili su u zatvoru, šta se poslije sa njima dešavalo stvarno ne znam, niti me zanimalo. Znam da sam narednih dvije godine živio sa obezbjeđenjem 24 sata, što je jako neprijatno iskustvo", prisjetio se ovog ružnog iskustva Mateja Kežman.

