Kapiten Partizana se potukao sa bivšim igračem Crvene zvezde, crno-bijeli se međusobno prepucavali?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Rezultatska katastrofa Partizana nije bila mučna samo na terenu, već i van njega.

tuca poslije cukaricki partizan dragojevic i tomovic u tunelu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Nakon Partizanovog poraza na gostovanju Čukaričkom, nastao je haos ispred svlačionica. Kapiten crno-bijelih Vanja Dragojević sačekao je defanzivca Čukaričkog Nenada Tomovića i "Telegraf" prenosi da mu je u jednom momentu rekao: "Gdje si bre ti igrao u karijeri, pa si završio u Čukaričkom?".

"To ne da je upalilo vatru, nego je Tomović skočio da bije kapitena Partizana i to, opet kažu svjedoci, djelovalo strašno", prenosi isti izvor. U tom sukobu je deblji kraj izvukao Dragojević, a jedva ih je razdvojio glavni skaut Čukaričkog, nekada istaknuti funkcioner omladinske škole Partizana, Goran Arnaut, koji je takođe povrijeđen u metežu.

Prema istom izvoru, na terenu je bilo i vatre i sukoba među igračima dva tima, ali i međusobno među igračima Partizana. "Kažu svjedoci, svašta su jedni drugima dobacivali prilikom grešaka u toku utakmice...", objašnjeno je.

Za Partizanom je katastrofalna nedjelja, tokom koje je u Kupu Srbije izgubio u šesnaestini finala protiv Mačve u Šapcu, već na prvom koraku u tom takmičenju, a potom je ove subote protiv Čukaričkog propustio šansu da postane prvi na tabeli.

Blagojević je poslije meča govorio o krizi i o "crnoj rupi" u koju je zapao njegov tim.

(MONDO)

