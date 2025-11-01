"Treneru, da li je ovo bilo najgore od Partizana do sada?": Srđan Blagojević o crnoj rupi koja je sve dublja

Čukarički je razbio Partizan, a evo šta je poslije utakmice rekao trener crno-bokelih Srđan Blagojević.

Poslije debakla protiv Čukaričkog u gostima (1:4), trener Partizana Srđan Blagojević bio je upitan logično pitanje - da li je njegov tim odigrao najgoru utakmicu ove sezone?

"Vjerovatno, jedna od najgorih, ako ne i najgora. O tome u svakom slučaju govori i rezultat. U samo tri dana upali smo u veliki problem, preokrenuli svoju priču od prilično pozitivne u negativnu. Za samo tri dana izgubili smo tri utakmice, jako bolno za nas", rekao je on za TV Arena sport.

"Danas smo prosuli prvo poluvrijeme, vrijeme je prolazilo bez našeg kvaliteta i agresije. U drugom kada smo pokušali dali smo gol, možda malo zakuvali, ali je onda treći gol definitivno prelomio cijelu utakmicu i otišlo je na neku stranu... Nismo se nadali uopšte da će da bude ovako. U problemu smo, to je definitivni zaključak", dodao je on.

Kako je moguće da je Partizan igrao kao bez dovoljno želje u utakmici u kojoj bi i bodom bio prvi bar na jednu noć.

"Energija, želja, borba, trka, to je standard koji mora da se podrazumijeva na svakoj utakmici. Ako to bude na maksimumu, samo onda naš kvalitet, za koji mislimo da posjedujemo, može da donese razliku. Nije to bilo kako smo htjeli da bude. Da li je to želja, psihologija, nešto treće, predstoji nam velika analiza svega ovoga, da izvući ćemo zaključke zašto nam se desilo u samo tri dana, a onda i šta uraditi kako bi se što prije izašlo iz ove rupe", rekao je Blagojević.

Partizan je završio u navedenoj rupi šokantnom eliminacijom iz Kupa Srbije ranije ove nedjelje, jer je izgubio na gostovanju Mačvi u Šapcu u šesnaestini finala. Potom je uslijedila subota i novi potop za crno-bijele, pred kojima je mnogo neodgovorenih pitanja.