Tuča poslije Čukarički - Partizan, evo šta se dogodilo

Nenad Tomović ispričao šta se dogodilo i kako je došlo do tuče između njega i Vanje Dragojevića, kapitena Partizana.

Čukarički je pobijedio Partizan 4:1 (1:0) i poslije meča došlo je do velikog sukoba igrača ispred svlačionica. Glave su bile "vruće" tako da je došlo do fizičkog obračuna Vanje Dragojevića (18) iz Partizana i Nenada Tomovića (38) iz Čukaričkog, koji je bio vrlo neprijatan.

"Svi prijatelji mi upravo šalju vijesti. Ispada da uvijek nastane neki incident kada igram protiv Partizana", rekao je Tomović za "Meridijan Sport" i ispričao šta se dogodilo.

"U žaru borbe poslije duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vrijeđa. Vikao je: 'Ko si ti? Gdje si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska'. Nisam mogao da vjerujem šta čujem. Bio sam šokiran. Riječ mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista pretjerao. Rekao sam mu: 'Vidimo se poslije utakmice'. Zaista sam se našao u nevjerici kako se ponaša kapiten Partizana. To ne priliči takvoj odgovornosti i ulozi", riječi su Nenada Tomovića.

Najviše od svega ga je iznenadilo što poznaje menadžera Vanje Dragojevića i već mu je izašao u susret kada je zaboravio punjač pred meč crno-bijelih u Larnaki, kada mu je nabavio i poslao.

"Nastavilo se vrijeđanje, htio sam zaista da ga vidim poslije meča. Uhvatio sam ga sa obje ruke i pribio uz zid. 'Matori' je najblaže što je izgovorio sa željom da me uvrijedi", istakao je Tomović i dodao: "Ako sam na bilo koji način uradio nešto neprimjereno, javno se izvinjavam".

Prema riječima Nenada Tomovića, potražio je trenera Srđana Blagojevića i čestitao mu šta radi s Partizanom, dodao je da ima veliko poštovanje prema "klincima", ali da ga je ovakvo ponašanje zateklo. Kako je dodao, Milić se izvinio poslije svega, ali od Dragojevića ovo nije očekivao. Još manje, kaže Tomović, želio je da bude u centru pažnje u jednom ovakvom incidentu koji je bacio ljagu na utakmicu.

"Meni incidenti i skandali nisu potrebni. Nikada nisam volio da budem u centru pažnje zbog ovakvih stvari, koje nemaju veze sa fudbalom. Trudim se da budem maksimalno korektan. Ja ću uskoro završiti karijeru, ali budućnost je pred njim i ostalim klincima. Ne doliči kapitenu Partizana i mladom momku da se tako ponaša. Zaista mi žao što će fokus biti usmjeren na ovo, a ne na samu utakmicu. Srećan sam zbog pobjede, ali mnogo poštujem ovu ekipu Partizana. Ponavljam, Srđan Blagojević radi sjajan posao sa djecom", zaključio je Nenad Tomović.

