Policija i treneri razdvajali Tomovića i Dragojevića: "Našim igračima se to ne bi nikad desilo"

Oglasio se prvi čovjek Čukaričkog Vladimir Matijašević o sukobu Dragojevića i Tomovića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Poslije utakmice Čukarički - Partizan (4:1) došlo je do neočekivanog incidenta ispred svlačionica, kada su se zakačili iskusni Nenad Tomović (38) i mladi Vanja Dragojević (18). Čuli smo Tomovićevu verziju priče, a sada se oglasio i prvi čovjek "brđana" Vladimir Matijašević koji smiruje strasti posloke svega što se dogodilo.

"Bio sam u kancaleraiji, ali sam pričao sa Tomovićem i ostalima. Do tuče naravno nije došlo, što je dobro, jer to nije za sportske terene, ni posloke utakmice. Bilo je guranja, ali bili su tu treneri i policija, pa je se sve rokešilo kako treba. Koliko znam tuče nije bilo. Guranja da, ali tuče ne. Tomović mi je rekao da ga je on provocirao, vrokeđao... Neću da budem sudija, ali tako mi je prenoketo", rekao je direktor Čukaričkog za "Sportinjo".

"Desi se to hljadu puta, dese se čarke, ali do mene nije došlo da je bilo tuče. Tomović mi je rekao da ga je uhvatio za grudi i odgurnuo", naglasio je Vladimir Matijašević.

"Igrači Partizana su pod pritiskom"

Izvor: MN PRESS

Direktor "brđana" Vladimir Matijašević ističe da je dobro što se malo "zakuvalo" u Superligi, ali ističe da je Crvena zvezda i dalje mnogo jača od svih. Što se tiče Partizana, poručuje da ima mlad tim i incident Vanje Dragojevića pripisuje tome.

"Mlada su to djeca iz Partizana. Izgubili su nekoliko utakmica za redom, nije im lako, veliki je pritisak na njima. Desi se. Ali, mlad igrač to ne smije da kaže. Naši igrači znaju da tako nešto ne smiju da kažu, posebno da opsuju starijeg igraču. Tomović je imao zavidnu karijeru. Malo je to glupo, ali desi se. Računaćemo mu da je nezreo. To je naboj, fudbal", rekao je Matijašević i dodao:

"Razumijem te momke, teško im je. Moramo da shvatimo da su to djeca koja su juče igrala u omladincima. Imaju veliki potencijal, ali što se tiče ponašanja mora na tome da se poradi. Naši igrači su iskusni, ali vidio sam u nekoliko navrata tokom meča, ne stoji da se mladi igrači svađaju sa starijima, da prijete... To je glupost. Nije to dobar imidž za njih, to sve prođe, ali nema potrebe, posebno ne starijim igračima. Ponavljam, to su djeca, koja nose veliki teret, treba razgovarati sa njima", zaključio je direktor Čukaričkog.

