Dijego Maradona življi nego ikad: "Planule" srebrne kovanice s golom protiv Engleske, prošetana statua u Napulju

Svih 2.500 srebrnih kovanica koje obilježavaju legendarni gol Dijega Armanda Maradone protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku rasprodane su za samo tri dana.

Ovo je objavila Centralna banka Argentine (BCRA), čiji je predsjednik Santijago Bausili, istakao da su kovanice, izdane u čast predstojećeg Mundijala 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku, prodane u "neviđenoj količini i brzini".

"Nadamo se da ćemo uskoro imati još dostupnih kovanica", najavio je Bausili, uvjeravajući javnost da će se proizvesti dodatne serije.

Kovanice su se mogle preuzeti na štandu banke u Buenos Ajresu od ponedjeljka do petka između 10 i 14 sati. U objavi na platformi X, banka je naglasila rekordnu brzinu prodaje.

Novčić je bio težakj 27 grama, promjera 40 milimetara od srebra sa nazubljenim rubom vrijednosti od 235.000 argentinskih pezosa (oko 136 evra).

Ovo nije prvi put da argentinska banka izdaje prigodne novčiće za svjetska prvenstva - slične inicijative provedene su za turnire u Njemačkoj 2006, Južnoj Africi 2010, Brazilu 2014, Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine.

Maradonin "Gol vijeka" i dalje inspiriše navijače, a ova serija dokazuje neugaslu strast prema argentinskoj i svjetskoj fudbalskoj legendi.

Na 65. rođendan legendarnog Maradone prije nekoliko dana, u Napulju je "prošetala" njegova statua, djelo vajara Domenika Sepe.

Statua je napustila je prostorije Muzeja „Maradona“ u španskoj četvrti i krenulo na simbolično putovanje kroz ulice i trgove, gdje se sjećanje na velikog Dijega nikada nije ugasilo.

"Dijego nije mrtav - njegovo tijelo je umrlo, ali njegova duša živi u nama, stanovnicima Napulja, i u svim ljudima koji ga vole. Dijego je uvijek prisutan, a ljepše od svega je što on pripada narodu", rekao je Masimo Vinjati, vlasnik Muzeja „Maradona“, a prenio RTS.

Mnogi zastaju da ispričaju šta Maradona za njih predstavlja.

"Dijego je strast, ljubav, tradicija; on je pravi simbol Napulja", kaže jedna Napolitanka. Drugi dodaje: "Dijego je jedinstvo. Znao je da ujedini ljude, čak i one sa sjevera koji su ranije bili protiv nas. Zahvaljujući njemu, i oni koji nisu iz Napulja postali su nam bliži."

Na pitanje novinara šta Dijego znači za Napulj, odgovor dolazi kratko, gotovo kao izreka: "Poslije San Đenara, dolazi Dijego."

Trideset pet godina nakon njegovog posljednjeg gola na stadionu San Paolo (danas stadion „Dijego Maradona“) i skoro pet godina poslije njegove smrti, Argentinac ostaje tačka oslonca, simbol koji prevazilazi fudbal. U Napulju, Maradona je više od fudbalera - postao je kolektivno sjećanje, vjera, način života.

A svakog 30. oktobra, grad ga sjeća kao što se sjećaju svetaca – s nježnošću, s nostalgijom i sa zahvalnošću koja nikada ne stari.

