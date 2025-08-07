Argentinski fudbalski velikan nosio je satove na obje ruke. Zašto? Jednom prilikom je otkrio Ronaldu.
Veliki Dijego Maradona (1960 - 2020), za mnoge najveći i najznačajniji igrač u istoriji fudbala, bio je poznat zbog svog majstorstva sa loptom, burnog života van terena i harizmi koju je bilo teško ukalupiti. Mnogi njegovi potezi i postupci ostali su nejasni do kraja, a među njima i pitanje - zašto je uvijek nosio po sat na obje ruke?
Na mnogim događajima nakon igračke karijere Maradona je čestio bio viđan sa dva sata, često su bili i isti. Nosio ih je i kada je bio selektor Argentine na Svjetskom prvenstvu 2010, sa njima je išao i na događaje koji nemaju veze sa fudbalom i nije se razdvajao ni od jednog.
Na jednoj večeri u Madridu, takođe legendarnom Ronaldu Nazariju (48) otkrio je svoju tajnu o satovima.
Zašto je Maradona uvijek nosio dva sata? Ronaldo ga pitao za večerom, pamti kako se naljutio
"Promijenio je živote mnogima"Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
Maradonina smrt 2020. godine duboko je potresla slavnog brazilskog fudbalera.
"Dijego je ostavio za sobom veliku zaostavštinu. Njegov odlazak je veoma teško podnijeti. Iznenadila me je ta vijest i veoma rastužila. Želim da pošaljem poruku njegovoj porodici, jer je promijenio živote mnogim ljudima i uvijek ću biti vječno zahvalan za inspiraciju koju mi je pružio", kazao je Brazilac, koji će ga zauvijek pamtiti, kao i svi koji su ga gledali.