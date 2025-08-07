logo
Čitaoci reporteri

Zašto je Maradona uvijek nosio dva sata? Ronaldo ga pitao za večerom, pamti kako se naljutio

Argentinski fudbalski velikan nosio je satove na obje ruke. Zašto? Jednom prilikom je otkrio Ronaldu.

Zašto je Maradona uvijek nosio dva sata Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Veliki Dijego Maradona (1960 - 2020), za mnoge najveći i najznačajniji igrač u istoriji fudbala, bio je poznat zbog svog majstorstva sa loptom, burnog života van terena i harizmi koju je bilo teško ukalupiti. Mnogi njegovi potezi i postupci ostali su nejasni do kraja, a među njima i pitanje - zašto je uvijek nosio po sat na obje ruke?

Na mnogim događajima nakon igračke karijere Maradona je čestio bio viđan sa dva sata, često su bili i isti. Nosio ih je i kada je bio selektor Argentine na Svjetskom prvenstvu 2010, sa njima je išao i na događaje koji nemaju veze sa fudbalom i nije se razdvajao ni od jednog.

Na jednoj večeri u Madridu, takođe legendarnom Ronaldu Nazariju (48) otkrio je svoju tajnu o satovima.

"Na jednom od naših prvih susreta u Madridu, kada mi je došao u posjetu otišli smo na večeru. Ponio je sa sobom dva sata i nosio je oba. Pitao sam ga zašto to radi i odgovorio mi je da mu je ćerka dala satove na poklon i da ih od tog trenutka nikada nije skinuo", kazao je Ronaldo.
Argentinac je istog trenutka došao na ideju da pokloni "Fenomenu" sat.
"Na kraju obroka skinuo je jedan sat i dao mi ga na poklon. Nisam htio da prihvatim, ali naljutio se i nisam imao izbora. Čuvaću taj sat do kraja života, kao uspomenu na njegovu darežljivost i naše prijateljstvo", kazao je Ronaldo svojevremeno.

"Promijenio je živote mnogima"

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

  Maradonina smrt 2020. godine duboko je potresla slavnog brazilskog fudbalera.

"Dijego je ostavio za sobom veliku zaostavštinu. Njegov odlazak je veoma teško podnijeti. Iznenadila me je ta vijest i veoma rastužila. Želim da pošaljem poruku njegovoj porodici, jer je promijenio živote mnogim ljudima i uvijek ću biti vječno zahvalan za inspiraciju koju mi je pružio", kazao je Brazilac, koji će ga zauvijek pamtiti, kao i svi koji su ga gledali.

