Zanimljiva priča iz Hrvatske: Polet iz Glogovnice primio 187 golova i nije postigao niti jedan

Autor Haris Krhalić
0

NK Polet iz Glogovnice na polusezoni 0 postignutih golova i 187 primljenih, nastavljajući tradiciju koja ih prati iz sezone u sezonu.

polet glogovnica primio 187 golova Izvor: Facebook/Ofenziva

U svijetu fudbala često nas iznenađuju neočekivani rezultati i veliki preokreti, no Polet iz Glogovnice postavio je standarde u potpuno drugom smjeru. Klub iz malog mjesta blizu Križevaca takmiči se u "Trećoj županijskoj nogometnoj ligi Koprivničko-križevačke županije", gdje već dugi niz godina završava na posljednjem mjestu.

Jedini izuzetak bila je prošla sezona, kada su završili predzadnji jer je NK Dragovoljac Bočkovec odustao od takmičenja. No, ove sezone Polet pomiče granice – ali u negativnom smislu.

Nakon 11 odigranih kola ove sezone, klub se nalazi na samom dnu tabele, a rezultat je zaista impresivan – nijedan postignuti pogodak, dok je primljeno 187 golova, što im daje gol-razliku od -187.

Trenutni učinak Polet dovodi u opasnost da nadmaši rezultat iz sezone 2023./24., koja se, prema podacima HNS Semafora, smatra njihovom najlošijom u istoriji.

Tada je nakon 21 utakmice zabilježeno 0 bodova i gol-razlika od -243, ali s pet postignutih golova. Ako trenutni trend nastavi, Polet će imati težak zadatak da ova sezona ne postane još jedna crna stranica u klupskoj istoriji.

Protivnici redovno bilježe istorijske pobjede protiv ekipe Poleta, a najubjedljivija je ove sezone bio Rudar iz Botinoveca koji je slavio sa 30:0. Ekipa Poleta je mnogo „tvrđi orah“ na domaćem terenu s obzirom da su kod kuće primili „samo“ 61 pogodak u pet utakmica, dok su kao gosti kapitulirali 126 puta u šest mečeva.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

fudbal Hrvatska niže lige

