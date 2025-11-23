logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Liverpulov klinac dobio otkaz poslije 162 minuta u Srbiji: Trebalo da bude zvijezda, ispao promašaj

Liverpulov klinac dobio otkaz poslije 162 minuta u Srbiji: Trebalo da bude zvijezda, ispao promašaj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trebalo je da bude prvotimac Liverpula, a u Prvoj ligi Srbije dobio je otkaz poslije pet mečeva i manje od tri sata.

Ranel Jang dobio otkaz u Prvoj ligi Srbije Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Liverpula Ranel Jang (19) stigao je krajem ljeta u Srbiju, a kada ga je Ušće predstavilo kao pojačanje za debitantsku sezonu u Prvoj ligi Srbije svi su mislili da je to samo prelazni period za krilnog napadača. Očekivalo se da talentovani Englez zablista u drugom rangu srpskog fudbala, pa se ekspresno preseli u IMT i zaigra u Superligi, ali... Od svega toga neće biti ništa.

Momak koji je svojevremeno imao priliku da sjedi na klupi za rezerve dok prvi tim Liverpula igra takmičarske mečeve uopšte se nije snašao na Novom Beogradu. Ranel Jang je odigrao pet mečeva, proveo na terenu tek 162 minuta, upisao jednu asistenciju i dobio otkaz u ekipi Ušća, trenutno pretposljednjem timu u Prvoj ligi Srbije.

Pokušali su u novobeogradskom timu koji svoje mečeve igra na stadionu Bežanije da izvuku maksimum od engleskog fudbalera, ali to nije išlo kako su očekivali. Ranel Jang je često bio potpuno nezainteresovan za dešavanja na terenu ako lopta nije u njegovim nogama. Pokazao je veliku brzinu, što se i očekivalo, ali je mnogo toga nedostajalo da u Srbiji napravi iskorak u seniorski fudbal.

Ranel Jang nije jedini fudbaler sa kojim se Ušće rastalo. Već se zna da u klubu više nema mjesta za golmana Bojana Vukmirovića, veznog fudbalera Milenka Mijatovića i nekadašnjeg veznog fudbalera Partizana Lazara Pavlovića. On se nakon lutanja po inostranstvu vratio u srpski fudbal i prošle sezone "oživio" u trećem rangu koji je osvojio sa Ušćem, ali u Prvoj ligi Srbije nije uspio da se nametne.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga Srbije Liverpul

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC