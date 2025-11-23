Liverpulov klinac dobio otkaz poslije 162 minuta u Srbiji: Trebalo da bude zvijezda, ispao promašaj

Trebalo je da bude prvotimac Liverpula, a u Prvoj ligi Srbije dobio je otkaz poslije pet mečeva i manje od tri sata.

Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Liverpula Ranel Jang (19) stigao je krajem ljeta u Srbiju, a kada ga je Ušće predstavilo kao pojačanje za debitantsku sezonu u Prvoj ligi Srbije svi su mislili da je to samo prelazni period za krilnog napadača. Očekivalo se da talentovani Englez zablista u drugom rangu srpskog fudbala, pa se ekspresno preseli u IMT i zaigra u Superligi, ali... Od svega toga neće biti ništa.

Momak koji je svojevremeno imao priliku da sjedi na klupi za rezerve dok prvi tim Liverpula igra takmičarske mečeve uopšte se nije snašao na Novom Beogradu. Ranel Jang je odigrao pet mečeva, proveo na terenu tek 162 minuta, upisao jednu asistenciju i dobio otkaz u ekipi Ušća, trenutno pretposljednjem timu u Prvoj ligi Srbije.

Pokušali su u novobeogradskom timu koji svoje mečeve igra na stadionu Bežanije da izvuku maksimum od engleskog fudbalera, ali to nije išlo kako su očekivali. Ranel Jang je često bio potpuno nezainteresovan za dešavanja na terenu ako lopta nije u njegovim nogama. Pokazao je veliku brzinu, što se i očekivalo, ali je mnogo toga nedostajalo da u Srbiji napravi iskorak u seniorski fudbal.

Ranel Jang nije jedini fudbaler sa kojim se Ušće rastalo. Već se zna da u klubu više nema mjesta za golmana Bojana Vukmirovića, veznog fudbalera Milenka Mijatovića i nekadašnjeg veznog fudbalera Partizana Lazara Pavlovića. On se nakon lutanja po inostranstvu vratio u srpski fudbal i prošle sezone "oživio" u trećem rangu koji je osvojio sa Ušćem, ali u Prvoj ligi Srbije nije uspio da se nametne.