Srbiji donio evropsku titulu, a sada će igrati u nižem rangu srpskog fudbala

Novi fudbaler Napretka iz Kruševca je Andrija Luković, svojevremeno jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi u svojoj generaciji.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Napredak iz Kruševca završio je prethodnu sezonu na posljednjem mjestu tabele Superlige Srbije, što znači da će se "Pod Bagdalom" naredne godine igrati prvoligaški fudbal. A kada su već takve okolnosti, Napredak mora da ima ulogu jednog od favorita za ulazak u elitni rang. U prilog tome govori i posao koji je klub obavio u dosadašnjem dijelu prelaznog roka.

Nakon što je novi sportski direktor Nenad Mirosavljević angažovao nekoliko pojačanja, u Kruševac je stigla vjerovatno i najzvučnija akvizicija ovog ljeta! Riječ je o Andriji Lukoviću (31), nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde, mladom reprezentativcu Srbije i strijelcu gola u finalu Evropskog prvenstva za omladince!

"Bilo je mi je lijepo i u prvom mandatu u Napretku, ali ostao sam dužan navijačima i nisam se dvoumio poslije poziva iz Kruševca. Očekujem uspješnu sezonu i da dam pun doprinos povratku u Superligu", kratko je za klupski sajt prokomentarisao Luković, sada već iskusan fudbaler od kojeg se očekuje da bude lider tima.

Kakvu je karijeru napravio Luković?

Andrija Luković je ponikao u mlađim kategorijama Rada, kao pozajmljeni igrač nastupao za BASK, a nakon što je na Banjici napravio prve korake u seniorskom fudbalu pojačao je holandski PSV u kojem je igrao za mladi tim. Uslijedio je povratak u Srbiju i nastupi u dresu Crvene zvezde, zatim pozajmica i transfer u Voždovac, pa nova faza karijere.

Igrao je za Rakov u Poljskoj, Famalikao i Belenenseš u Portugalu i Ziru u Azerbejdžanu, pa niški Radnički i kruševački Napredak u Srbiji i na kraju kineski Ningbo i grčku Hanju. Tokom borbe za opstanak u drugom rangu grčkog fudbala nije imao zapaženu ulogu u ekipi.

Svojevremeno je za Napredak iz Kruševca odigrao 14 mečeva, postigao dva gola i jednom asistirao saigračima. Za Zvezdu je odigrao samo sedam utakmica, u dresu Radničkog iz Niša nastupio je 15 puta, na početku karijere sakupio je 36 mečeva i pet golova za Rad, dok je u srpskom fudbalu najviše igrao za Voždovac - čak 59 mečeva, uz 16 golova i šest asistencija.

Luković je svojevremeno odigrao osam utakmica za omladinsku reprezentaciju Srbije koju je tada predvodio Ljubinko Drulović. Jedan meč bio je prijateljski, tri kvalifikaciona, a četiri na Evropskom prvenstvu koje je Srbija osvojila. Andrija je postigao gol u kvalifikacijama protiv Slovačke, na otvaranju turnira imao je gol i asistenciju protiv Turske, a zatim je bio strijelac gola koji je Srbiji donio pobedu nad Francuskom. Andrija Luković je kasnije odigrao četiri meča za reprezentaciju Srbije do 21 godine, a protiv Andore je postigao dva pogotka.

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(MONDO)