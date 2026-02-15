logo
Dosad nezapamćeno u srpskom fudbalu: Svi u Napretku podnijeli ostavke, od predsjednika do trenera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Odlaze svi iz Kruševca.

Ostavke u Napretku iz Kruševca Izvor: MN Press/YouTube/rtvpluskrusevac

Kompletno klupsko i sportsko rukovodstvo Fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca podnijelo je ostavke. Povod je bio poraz u meču protiv Radničkog iz Niša (2:4) na stadionu "Mladost", što je treći neuspjeh u tri "proljećna" kola.

Razlog za ovakvu naprasnu čistku svih od predsjednika Miloša Nenezića, pa do trenera Nikola Drinčića je to što će Napredak sljedeće sezone igrati u drugoj ligi, jer je trenutno na dnu tabele sa 12 osvojenih bodova u 23 kola prvenstva.

"Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da ćemo u narednoj sezoni igrati u Prvoj ligi, uslovio je brojne ostavke. Neposredno po završetku utakmice ostavku je podnio prvi čovjek Kluba Miloš Nenezić, a za njim i generalni sekretar Valentina Vasić, kao i predsjednik Skupštine Dušan Stanković", saopštio je klub.

Tu nije kraj ostavkama

Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

"Odgovornost za tri minula poraza preuzeli su i sportski direktor Bratislav Ristić, kompletan stručni štab na čelu sa trenerom Nikolom Drinčićem i, takođe, podneli ostavke, ali ostaje da se vidi - hoće li i biti usvojene", navedeno je.

Predstoji sednica Skupštine FK Napredak, koja će biti zakazana u najkraćem roku i poslije koje bi trebalo da bude poznato ko će u narednom periodu preuzeti čelnu funkciju u klubu i kakve će promjene to prouzrokovati.

Kruševljani su ove zime pokušali da se osveže i krenu ispočetka sa novim trenerom Nikolom Drinčićem, ali očigledno je da ovu sezonu ništa i niko ne može da sačuva. Ovo nije prvi put da rukovodstvo podnosi ostavku ove sezone, jer je isti potez povuklo i početkom jeseni, ali je tada Nenezićeva ostvaka odbijena.



