Partizan jedva preživio meč protiv fenjeraša! Crno-bijeli na "plus pet"

Fudbaleri Partizana su poslije velike borbe i drame na stadionu u Humskoj savladali Napredak 3:2 i uspjeli da pobjegnu na pet bodova viška na vrhu tabele.

Izvor: MN PRESS

Kakav smo meč gledali u Humskoj! Iako je došao kao fenjeraš Napredak je propisno namučio Partizan, a tim Nenada Stojakovića je jedva ovdje upisao tri boda.

Kada su na poluvrijeme crno-bijeli otišli sa 2:0, delovalo je da su već završili posao, ali nakon dva brza gola gostiju morali su sve ispočetka, Na kraju su ipak uspjeli da pobijede i da pobjegnu Zvezdi na vrhu tabele na pet bodova prednosti.

Poslije tihog počeltka igre za tri minuta su pala dva gola Partizana. Prvo su crno-bijeli pogodili preko Ognjena Ugrešića koji je dobio pas od Jovana Miloševića. Prošao je kroz dva igrača, šutnuo i u 37. minutu pogodio.

Dva minuta kasnije sviran je penal na Miloševiću, on je preuzeo odgovornost i pogodio. Otišlo se na odmor, a kada su se timovi vratili na teren Napredak je izjednačio.

Poslije dvije greške na sredini terena Napredak je u kontrama pogađao. Prvo je Vukić dao gol za 2:1 u 54. minutu, a zatim je Majdevac pogodio za 2:2 u 57. Ipak Partizan je golčinom Nemanje Trifunovića u 68. minutu nekako ponovo poveo i uz mnogo muke sačuvao prednost do kraja.

(MONDO)