Trener Partizana Nenad Stojaković otkrio da je napravio promjene u trenažnom procesu crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana nalaze se u veoma dobroj poziciji da 2026. godinu dočekaju na prvom mjestu u Superligi Srbije. Crno-bijelima su ostale još dvije utakmice, a maksimalnih šest bodova garantuju Partizanu da će nakon jesenjeg dijela prvenstva biti ispred Crvene zvezde.

Prva prepreka za Partizan je Napredak iz Kruševca, najslabiji tim u dosadašnjem dijelu sezone i ekipa koja je tek u prethodnom kolu stigla do dvocifrenog broja bodova. Kruševljani su prethodnih godina znali da namuče Partizan u Humskoj, ali su sada u daleko težoj situaciji kao jedan od najslabijih timova u Superligi. Ipak, Nenad Stojaković je oprezan zbog brojnih iznenađenja u srpskom fudbalu ove sezone.

"Ono što je sigurno je da je zanimljivije ljudima koji prate Superligu. Nema nepobjedivih, svaka utakmica je važna, moraš da se baviš svakim detaljem da bi izgledao kako smo mi u Kragujevcu. Ove nedjelje smo uveli i individualni rad sa grupom igrača, da tu igru glavom popravimo na viši nivo i da postižemo golove jer ne možeš da očekuješ da ćeš svakom protivniku stvoriti mnogo šansi", rekao je Nenad Stojaković.

Vidi opis "Žalili su se da ih boli, pa su popili lijekove": Nenad Stojaković otkrio detalj sa treninga Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Trener Partizana svjestan je da njegov tim ima mnogo prostora za napredak u narednom periodu, zbog čega i uvodi novosti u trenažni proces.

"Ono što ja kao stručno lice mogu da kažem je da postoji ogroman prostor za napredak. Zavisi od tih dječaka i momaka koliko će zaista biti gladni i željni nekih stvari. Počeli su da rade 10. juna, jako je teško, treba naći resurse i izvući ih da bi negdje iznijeli sve do kraja. Da budemo bolji kao ljudi, kao igrači, to će nas dovesti tamo gdje svi želimo da budemo", kaže trener Partizana.

Neke fudbalere Partizana čak je i zaboljela glava od količine udaraca koje su izveli na treninzima. Stručni štab nije bio zadovoljan realizacijom, pa su svi vježbali da dobre šanse završavaju udarcima glavom i na taj način postižu golove.

"Ove nedjelje smo se bukvalno bavili metodskim postupkom obuke tehničkog elementa - udarac glavom. Tako da su neki ljudi udarili 300, 400 puta loptu glavom, malo su se poslije žalili da ih boli, popili su lijekove", rekao je Stojaković i otkrio ko je najbolji u njegovom timu: "Jako teško. Mislim da je Andrej jedan od rijetkih koji ima kvalitetne udarce po lopti svakim dijelom, Simić kvalitetno to završava, Jovan Milošević... Sve ovo mora da bude mnogo bolje. Ono što je sigurno, Ugrešić je momak koji ima specifičan nos za ulazak u šansu, međutim, kao što ste i vidjeli u zadnjih par utakmica, dosta promašenih prilika. To je ono što sam siguran da će popraviti i da podigne svoj individualni kvalitet. Demba Sek apsolutno, ali ajde, on ima 24 godine. Za sve ima prostora."

Vidi opis "Žalili su se da ih boli, pa su popili lijekove": Nenad Stojaković otkrio detalj sa treninga Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Treneru Partizana posebno je važno što ima vremena da radi sa ekipom i prenosi im svoje ideje. Stigao je usred sezone, pomalo neočekivano nakon otkaza za Srđana Blagojevića, a sada već hvata kontinuitet u trenažnom procesu ekipe koja mu je povjerena.

"Jako je važno vrijeme provedeno sa ekipom, jer imate mogućnost da svaki momenat igre odradite na poseban način, da date timsko uputstvo koje može individualni kvalitet da dovede do punog potencijala, da svako zna šta radi na terenu", rekao je trener koji je do prije nekoliko nedjelja vodio Teleoptik ka prvom mjestu u Srpskoj ligi Beograd.