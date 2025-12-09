Peđa Mijatović reagovao nakon afere u Partizanu

Potpredsjednik za sportska pitanja u Partizanu Predrag Mijatović održao je niz sastanaka - sa omladincima, trenerima i čelnicima omladinske škole.

Fudbalski klub Partizan potresa afera vezana za Dušana Jovanovića, nakon te vijesti osvanule su i one vezane za generalnog direktora Danka Lazovića i direktora omladinske škole Miralema Sulejmanija, koji se nisu našli na tribinama na posljednjem meču Parnog valjka u Kragujevcu. Sada su se pojavili i novi detalji a oni su vezani za potpredsjednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića.

Kako "Telegraf" prenosi, Mijatović je održao niz sastanaka u sportskom centru u Zemunu, prevashodno sa igračima omladinske selekcije, potom sa trenerima iste, ali i sa čelnicima omladinske škole. "Dugim, uspavljujućim govorom Mijatović je pokušao da objasni momcima iz omladinske selekcije kako se Dušan Jovanović našao u prvom timu, iako prije toga nije trenirao duži vremenski period, niti se pojavljivao u sportskom centru, čak, priča se i pomišljao o odlasku, usljed činjenice da je jesenas odigrao samo šest mečeva i to kao rezerva, da bi na volšeban način potom isplivao u najjačoj selekciji", navodi se u tekstu.

U tekstu se navodi i da je Mijatoviću zasmetalo i to što se u medijima neprestano pojavljuju informacije iz kluba, pa je bivši fudbaler i to iznio kao zamjerku. "Novi detalji, koji su očigledno plasirani direktno iz Zemunela, svjedoče da se osmorica momaka zaista priključuju jednom sedmično prvom timu kako bi se izvršila procjena mogućnosti, ali da Jovanović ima poseban tretman, jer je konstantno uz najjaču selekciju", dodaje se.

Osim što je razgovarao sa omladincima, Mijailović se sastao i sa trenerima Ivanom Radovanovićem i Slađanom Šćepovićem, a kasnije i sa Miralemom Sulejmanijem i Nenadom Marinkovićem.

