Partizan otvara kapije stadiona u Humskoj: Besplatan ulaz na meč sa Napretkom

Fudbaleri Partizana mogli bi da imaju veliku podršku u posljednjem meču na svom stadionu za ovu godinu.

Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Kragujevca u 18. kolu Superlige Srbije, a to je bilo dovoljno da opet zauzmu prvo mjesto na tabeli. Crvena zvezda je nešto kasnije poražena od Vojvodine, pa sada crno-bijeli imaju dva boda više i odličnu priliku da osvoje jesenju titulu.

Da bi dobre rezultate u domaćem prvenstvu proslavili pred što više navijača, Partizanovi fudbaleri će naredni meč u prvenstvu igrati na stadionu čije će kapije biti otključane. Partizan je odlučio da bude slobodan ulaz na utakmicu protiv Napretka, prvu od dvije u kojima "pada odluka" o lideru prvenstva na kraju 2025. godine.

"Fudbaleri Partizana posljednji meč kod kuće u ovoj polusezoni igraju protiv Napretka u subotu, 13. decembra, u 18.30 časova. Odluka Kluba je da ulaz za meč sa timom iz Kruševca bude besplatan. Crno-bijeli su trenutno na prvoj poziciji na tabeli Superlige Srbije i sada im je potreban još jači vjetar u leđa. Grobari, vrijeme je da svi budemo u Humskoj 1 u subotu", navodi se u objavi Partizana na društvenim mrežama.

Partizan do kraja 2025. godine ima utakmice protiv Napretka iz Kruševca u Humskoj i zatim protiv IMT-a u Loznici, a maksimalnih šest boodva garantuju prvo mjesto ekipi Nenada Stojakovića. Sa druge strane, Crvena zvezda će gostovati TSC-u u Bačkoj Topoli i dočekati lučansku Mladost, što je za nijansu teži raspored.







