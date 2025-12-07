Zvezda pada i posrće, Partizan joj preoteo vrh: Pogledajte kako sada izgleda tabela Superlige

Crvena zvezda u ogromnim problemima, dok Partizan sada ima inicijativu u borbi za titulu. Vojvodina ne dopušta "vječitima" da pobjegnu.

Crvena zvezda ponovo je izgubila ove jeseni od Vojvodine, drugi put u mjesec i po. Ovog puta je poražena na "Marakani", gdje je vezista Novosađana Njegoš Petrović postigao gol odluke i nanio braniocu titule još jedan snažan udarac.

Takvim raspletom, Crvena zvezda je izgubila vrh tabele Superlige, na kojem se sada nalazi Partizan. Crno-bijeli imaju dva boda više i sada nemaju odigrani meč više u odnosu na branioca titule.

Sa druge strane, Zvezda ima za sobom već tri superligaška poraza od starta sezone (dva puta protiv Vojvodine, jednom protiv Javora) i uz to dva remija, protiv Radničkog u Nišu i protiv Radnika na stadionu "Rajko Mitić".

"Ne znam šta da vam kažem, izdržaćemo, pa ćemo vidjeti kada se završi prvenstvo", rekao je potišteni Vladan Milojević poslije Zvezdinog kiksa, još jednog u nizu koji je sve duži ove jeseni.

Crveno-bijeli pred sobom imaju jako važan evrpski meč, gostovanje Šturmu u četvrtak u Gracu u Ligi Evrope, a nakon toga vratiće se uz sve veće brige domaćem prvenstvu, u kojem štuca kako nije godinama.

Partizan će kao lider Superlige 13. decembra dočekati Napredak u Humskoj, a potom će gostovati IMT-u 20. decembra i ima realnu šansu da ako opravda uloge favorita kao prvoplasirani dočeka 2026. godinu.

Crvena zvezda će tokom dugotrajne superligaške krize u narednom kolu gostovati TSC-u 13. decembra, pa će dočekati Mladost iz Lučana 20. decembra.

Trećeplasirana Vojvodina teoretski bi mogla i da prestigne Zvezdu do zimske pauze ako se nastavi mučenje branioca titule u Superligi. Voša će u sljedećem kolu 13. decembra dočekati OFK Beograd na "Karađorđu", a onda će 20. januara gostovati Javoru.

Superliga će biti nastavljena 31. januara, s tim da će Zvezda i prije toga na teren, jer je u Ligi Evrope čeka gostovanje Malmeu 22. januara i zato će njena pauza oko Nove godine trajati kraće nego drugim timovima.