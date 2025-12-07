logo
Partizan je ponovo prvi u Superligi: I Kragujevac vidio ples Jovana Miloševića

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Partizana savladali Radnički (4:2) u Kragujevcu i vratili se na prvo mjesto u Superligi, barem dok Zvezda ne odigra meč.

Partizan Radnički Superliga Srbije Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Kragujevca (4:2) na stadionu "Čika Dača" i preuzli su prvo mjesto na tabeli - barem dok Crvena zvezda ne odigra meč protiv Vojvodine na svom terenu. Crno-bijele je u Šumadiji do pobjede vodio reprezentativac Srbije Jovan Milošević, koji je potvrdio da je najbitniji igrač u timu iz Humske.

Pozajmljeni fudbaler Štutgarta postigao je dva gola u Kragujevcu, a učestvovao je i u akciji za prvi pogodak, koji je djelo Nemanje Trifunovića. Samo dva minuta kasnije Milošević je duplirao prednost, a zatim stvarao šanse koje su njegovi saigrači mašili. Tu se posebno istakao Demba Sek, pa je njegove promašaje Radnički morao da kazni preko Kilijana Bevisa.

U nastavku meča sitaucija se potpuno okrenula. Radnički je počeo da stvara pritisak, pravi i promašuje šanse, a Partizan je to kaznio preko Miloševića. Sve je bilo riješeno kada je Dadić napravio prekrešaj za drugi žuti karton, a Bibars Natho iskoristio dusđeni penal i pogodio za 4:1.

Sa igračem manje Kragujevčani su uspjeli samo da smanje zaostatak, preko slovenačkog napadača Estera Soklera.

